國泰金控今年第1季賺316.6億元 EPS 2.15元

美伊衝突影響金融業獲利。國泰金（2882）今年3月稅後純益為50.3億元，月減58.15%、年減48.88%，累計今年第1季稅後純益316.6億元，年減1.43％，每股盈餘（EPS）2.15元，各子公司業務動能強健，國泰世華銀行、國泰證券、國泰產險及國泰投信累積稅後純益皆創歷年同期新高。

國泰人壽3月單月稅後純益7.2億元，累計稅後純益達173.7億元，3月雖因美伊衝突油價飆漲，引發通膨疑慮致長率走升，影響金融資產評價，惟受惠過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，整體營運維穩，單月新契約保費收入及新契約等價保費分別為362億元及82億元，維持強勁成長。

國壽避險成本因採用匯率會計新制維持平穩，截至3月底，外匯價格變動準備金累積餘額近1,240億元。儘管3月全球資本市場劇烈波動，但國泰人壽秉持良好的資產負債管理，資產面債券評價變動為負債評價變動所抵銷，對整體淨值影響溫和，資本水準維持強健。

國泰世華銀行3月稅後純益40.6億元，累計稅後純益132億元，年成長8%，3月單月及累計稅後純益均創歷年同期新高，淨利息收入方面，放款持續成長加以降息帶動外幣資金成本下降，推升第1季淨利息收入年成長13%；手續費收入方面，基金與保險等財富管理商品銷售動能延續，帶動財富管理手續費收入成長，整體淨手續費收入維持穩健。截至3月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為1,031%，資產品質維持穩健。

國泰產險3月稅後純益4.2億元，累計稅後純益10.6億元，創歷史同期新高。業務方面，深耕各通路以擴大業務基盤，加深客戶互動頻率，並提前布局前瞻性產業，簽單量能穩健成長，3月簽單保費達34.1億元，累計簽單保費達100.5億元，其中健康險與工程險累計簽單保費分別較去年同期成長55%及12%；風險管理方面，持續透過定期檢視商品別及通路別損益狀況，落實質化及量化之風險管理，提升業務品質，商品損失率維持良好；財務投資方面，地緣政治衝突推升油價，引發市場對通膨的擔憂，3月股債齊跌；面對當前不確定性較高的金融市場，投資團隊將持續密切追蹤市況變化，審慎布局以尋求穩健收益表現。

國泰證券3月稅後純益5.4億元，累計稅後純益15.4億元，年成長76%，創下同期獲利新高，主因台股市場交易活絡，3月上市櫃日均量突破1兆元，刷新市場紀錄。國泰證券以「數位經營」為核心，致力於提供客戶完善的投資服務體驗。截至3月，累計台股經紀市占達4.58%，複委託成交量較去年同期大幅成長76%，雙雙創下同期歷史新高。

國泰投信3月稅後純益3.0億元，累計稅後純益8.6億元，年成長16%，總管理資產規模為新台幣2.8兆元，較去年同期成長29%。3月全球股市波動大幅上升，主因為中東衝突升級、油價暴漲、停滯性通膨疑慮。