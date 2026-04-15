富邦金首季調整後獲利660.6億元、創歷史同期新高EPS 4.72元

富邦金（2881）15日公布3月自結合併稅後純益25.7億元，累計前3月合併稅後純益332.7億元、每股稅後純益（EPS）為2.37元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，富邦金控3月調整後獲利177.6億元，累計前3月調整後獲利660.6億元，雙雙創歷史同期新高，調整後每股稅後純益為4.72元。3月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券、富邦投信創單3月及累計前3月獲利歷史同期新高，富邦產險累計前3月為歷史同期次高；富邦人壽調整後獲利則創下單3月及累計前3月歷史同期新高紀錄。

富邦金控表示，此調整是因2026年起保險業適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘，同步提供調整後獲利，以呈現績效表現及配息來源。

子公司富邦人壽受美伊衝突升溫，導致全球股市短期劇烈震盪、油價飆高、推升通膨，亦衍生利率攀升等影響，致使3月金融資產為評價損失，另因本月應稅所得金額及比重增加，以致產生所得稅費用，故使單3月稅後淨損19.4億元，累計前3月稅後純益151.2億元；然本月亦伺機出售FVOCI股票實現資本利得，故加計FVOCI股票處分損益後，3月調整後獲利為130.3億元，累計前3月調整後獲利為472.8億元，均創下歷年同期最高紀錄。

投資方面，富邦人壽本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票與基金之資本利得及配息收入。3月加權指數因中東情勢震盪，台股持續實現部分資本利得。債市方面，美伊戰事開打，油價走升帶動3月份美債利率反彈。富邦人壽作好資金與流動性管理，以能有效因應後續市況變化。匯市方面，外資匯出帶動3月美元兌台幣升值2.3%，後續將密切監控市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計前3月初年度保費收入（FYP）達446億元，較去年同期成長27%，總保費收入達1,159億元，較去年同期成長16%，預估皆排名業界第二；單3月初年度保費122億元，較去年同期成長23%，總保費收入357億元，較去年同期成長19%，皆預估排名業界第二。富邦人壽持續優化商品結構並強化分期繳銷售，累計前3月個人健康及傷害險較去年同期成長4%，累計前3月初年度等價保費收入（FYPE）達164億元，預估排名業界第二。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行3月稅後純益35.9億元，累計前3月稅後純益121.6億元，較去年同期成長20%，單月及累計獲利均創歷年同期新高，主係反映核心業務穩定成長，第1季利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長25%及28%，帶動整體營收較去年同期成長23%。在業務表現方面，海外及個人放款規模擴大，帶動放款餘額較去年同期成長16%。財富管理業務受惠基金及保險商品銷量增加，累計前3月財管收益較去年同期成長近3成。信用卡有效卡數及簽帳金額維持穩定成長，並受惠出國旅遊需求持續熱絡，海外消費金額較去年同期成長26%。截至3月底，逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,034%，資產品質維持良好。

富邦產險2026年3月稅後純益4.7億元，累計前3月稅後純益25.9億元，較去年同期成長59%；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利3月6.2億元及累計前3月29.4億元。在業務動能與風險控管雙引擎驅動下，整體獲利表現穩健向上。

在業務表現方面，憑藉集團資源整合與多元通路優勢，3月整體簽單保費77.1億元，較去年同期成長31%，個人保險及企業保險同步繳出雙位數成長佳績，其中商業火險在深耕客戶經營及專業風險管理服務帶動下，單月簽單保費較去年同期成長143%表現最為亮眼，傷健險業務亦展現優於市場的穩健動能，其中旅平險透過發展旅遊小管家服務品牌，單月業績3.4億元，再創新高紀錄。累計前3月簽單保費收入212.8億元，較去年同期成長11%，簽單市占率27.0%，穩固市場領導地位。富邦產險攜手智慧停車平台USPACE上線「訂閱制停車險」服務，透過碎片化保險的運用，實現全新的停車體驗，讓停車保障更完整。公司將持續深化與金融科技業異業合作，發展多元場景型保險服務，打造創新性的保險生態圈。

富邦證券2026年3月稅後純益10.5億元，累計前3月稅後純益39.6億元，較去年同期大幅成長138%，續創3月單月及累計同期歷史新高。在手續費收入方面，受惠於台股交易量持續擴增，第1季台股日均成交值達9,941億元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長85%與47%。此外，3月台股於高檔震盪整理格局，加權指數上下波動約3,800點，市場操作難度相對提高，惟富邦證券整體金融資產部位收入年增242%，挹注整體獲利表現。

富邦投信2026年3月稅後純益1.3億元，累計前3月稅後純益4.1億元，分別較去年同期成長83%和69%，雙雙續創3月單月及累計同期歷史新高。3月獲利主要因3月底資產管理規模1.23兆元，較去年同期成長44%；其中，國內外股權(含ETF)基金占整體規模約61%，較去年同期成長56%，並以006208富邦台50ETF（006208）、富邦科技（0052）規模成長分別成長56%和672%，為獲利成長主要動能。