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中鼎私募案、台達電成最大咖應募人 中鼎股價強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

中鼎（9933）集團14日宣布，透過私募方式引進台達電（2308）、台聚（1304）與旗下亞聚（1308）、大亞（1609）集團等作為策略性投資人，私募價格為每股35.48元，募資總額約16億元。其中，台達電為此次最大應募人，將斥資9.99億元，取得2,818萬股，約2.98%股權。中鼎15日股價衝上漲停板38.1元，成交量增至1.3萬張，不過漲停排隊買單不到1,000張。

除了台達電以外，大亞以每股35.48元取得8,455,000股，共2.99億元；台聚與亞聚各自認購4,230,000股，兩者合計認購8,460,000股；依每股私募價格35.48元計算，合計認購金額約3億元。

中鼎表示，此次私募價格並未折價，顯示投資夥伴對中鼎長期營運價值與願景的高度認同。中鼎將攜手同盟從資料中心走向AI算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。

中鼎指出，結合台達電在電源及散熱的研發實力與系統整合技術，為AI資料中心提供高效可靠的基礎設施，並提供微電網、智能製造、智慧建築等領域的整體解決方案（Total Solution）與全方位服務。

針對AI數據中心與半導體廠，中鼎提供高門檻的電力、空調及水氣化整合方案，並結合領先市場的「零廢中心」技術，助力全球科技客戶建置符合淨零趨勢的綠色算力中心。

中鼎今以36.95元開高，股價衝上漲停板38.1元，成交量逾1.3萬張。

台聚 台達電 中鼎

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東元衝電動載具業務

東元（1504）總經理高飛鳶昨（14）日指出，該公司轉向系統化產品，並強化在地產能，搶攻非中國大陸市場，目前電動載具業務占機電系統事業群營收約5%內，隨扁線油冷馬達、無人機動力等產品投入，加上中壢廠產線到位，預期未來三年相關營收將大幅增長。

大量3月 EPS 1.68元 啓碁1.01元

大量（3167）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公布自結3月稅後純益1.5億元，年增248.84%，每股純益1.68元。

百和第1季每股賺0.87元

鞋材大廠百和（9938）昨（14）日公布第1季自結合併損益，合併營收40.38億元、年減4.9%，合併營業淨利5.19億元，稅後純益2.6億元、年減43.2%，每股純益（EPS）0.87元。

大銀2月 EPS 0.21元

大銀微系統（4576）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告2月自結稅前淨利0.4億元，稅後純益0.25億元，單月每股純益（EPS）0.21元。

大成看營運 審慎樂觀

大成（1210）昨（14）日召開法說會，總經理韓芳豪表示，在整體大環境仍具挑戰下，公司對今年營運維持「審慎樂觀」看法，強調營收「一定要成長」；另外，預計兩年內各區產能全數投產後，可為集團帶來約105億元產值。

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