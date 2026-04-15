中鼎私募案、台達電成最大咖應募人 中鼎股價強鎖漲停

中鼎（9933）集團14日宣布，透過私募方式引進台達電（2308）、台聚（1304）與旗下亞聚（1308）、大亞（1609）集團等作為策略性投資人，私募價格為每股35.48元，募資總額約16億元。其中，台達電為此次最大應募人，將斥資9.99億元，取得2,818萬股，約2.98%股權。中鼎15日股價衝上漲停板38.1元，成交量增至1.3萬張，不過漲停排隊買單不到1,000張。

除了台達電以外，大亞以每股35.48元取得8,455,000股，共2.99億元；台聚與亞聚各自認購4,230,000股，兩者合計認購8,460,000股；依每股私募價格35.48元計算，合計認購金額約3億元。

中鼎表示，此次私募價格並未折價，顯示投資夥伴對中鼎長期營運價值與願景的高度認同。中鼎將攜手同盟從資料中心走向AI算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。

中鼎指出，結合台達電在電源及散熱的研發實力與系統整合技術，為AI資料中心提供高效可靠的基礎設施，並提供微電網、智能製造、智慧建築等領域的整體解決方案（Total Solution）與全方位服務。

針對AI數據中心與半導體廠，中鼎提供高門檻的電力、空調及水氣化整合方案，並結合領先市場的「零廢中心」技術，助力全球科技客戶建置符合淨零趨勢的綠色算力中心。

中鼎今以36.95元開高，股價衝上漲停板38.1元，成交量逾1.3萬張。