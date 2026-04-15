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天仁點渣成金 創新商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

天仁（1233）昨（14）日宣布，將整合旗下茶葉渣、阜杭豆漿的豆粕、CAMA CAFE的咖啡渣，透過美科技術研發之後「點石成金」，將台灣農業與產業廢棄物蛻變為兼具強效去汙力與親膚性的環保天然洗劑，升級家事清潔。

在這場名為「渣的魔法」的品牌發表會首度展示，美科同時也宣布兼具永續思維、創新理念的「與世界分潤」機制，訴求以價值影響力推動台灣在地永續發展，顛覆洗碗是苦差事、農廢渣只能扔進掩埋場、長期深耕永續、以「感動生活、淨美世界」為使命的美科實業（Macrohi），昨發表全新永續家事清潔品牌VEGANWELL快樂鳥。

美科實業創辦人兼總經理陳俊偉表示，抱持著為環境減壓、為土地減負目標，美科科研團隊主動深入產業各端點。

廢棄物 永續 天仁

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