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百和營收／自結第1季每股稅後純益0.87元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

鞋材大廠百和（9938）14日公布第1季自結合併損益，合併營收40.38億元、年減4.9%，合併營業淨利5.19億元，稅後純益2.6億元、年減43.2%，每股稅後純益0.87元。

製鞋業第2季進入傳統旺季，加上史上規模最大的美加墨世足賽即將在6月登場，可望帶動運動風潮，品牌客戶拉貨潮也將逐月增溫，百和3月合併營收15億元，雖年減7.8%，但月增54.1%，回到月增走勢，第2季旺季營運展望看俏。

百和在製鞋業中，屬於上游的原物料端，極具指標意義。百和稍早表示，以目前接單及出貨狀況來看，最壞的時候已經過去，未來將呈現逐月升溫走勢。

號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽舉行在即，今年除由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦之外，參賽國更擴增至48國，國際足總FIFA預估今年整體營收將成長45%。國內製鞋大廠歷經二年的庫存調整，終於迎來復甦動能。而百和配合品牌及各大鞋廠、成衣廠推動新南向布局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，百和印尼第四期廠已完工，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，投產後約可增加25%產能；位於彰化和美總部的染整廠完工後，預期可增加50%產能。同時，百和的越南百宏廠第二期廠房也已完工，2026年放量，預期可增加50%以上產能；三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

法人指出，世足賽搭配品牌客戶庫存調整結束，加上HOKA、On Running等新興品牌快速崛起、訂單倍增，製鞋產業景氣可望逐步回暖，百和今年營收有望實現雙位數成長，營運呈逐季增溫走勢。

品牌 世足賽 百和

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