統一超點數生態系績優

大成（1210）昨（14）日召開法說會，總經理韓芳豪表示，在整體大環境仍具挑戰下，公司對今年營運維持「審慎樂觀」看法，強調營收「一定要成長」；另外，預計兩年內各區產能全數投產後，可為集團帶來約105億元產值。

2026-04-15 00:31