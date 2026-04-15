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國光生新產線獲 GMP 認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國光生（4142）昨（14）日宣布，擴建完成的第三條自動化無菌充填線已通過衛福部食藥署（TFDA）查廠，認定符合藥品優良製造規範（GMP）。

這座新產線年產能可達400萬劑，採可拋棄式單次使用充填套組，滿足高單價、小批量、多樣化生產需求，將可用於今年流感疫苗病毒株變更生產。

國光生技表示，隨著第一條、第二條產線產能均已滿載，國光擴建第三條自動化無菌充填包裝線，去年11月向TFDA申請GMP，經實地查核通過，今年4月初取得GMP查廠認證。

國光生技業務副總洪岳鵬指出，第三條產線的特色為採用一次性使用的充填套組，大幅降低了GMP量產的生產門檻，第三條產線上線後，預估年產能可達400萬劑。

國光 衛福部 流感疫苗

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