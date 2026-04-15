福貞2026年業績 挑戰百億元

福貞-KY（8411）受惠終端市場需求回溫，加上產能持續開出、以及跨入寵物罐等高毛利產品，法人估，今年營收有望突破百億元大關、創歷史新高，同步轉虧為盈，並超越大華、吉源，躋身台資製罐企業大第一廠。

針對今年製罐產業景氣展望，福貞執行副總經理兼發言人李毓嵐指出，整體啤酒等酒精類即飲市場穩定成長，尤其中國大陸啤酒罐化率成長排名全球第一，加上茶、咖啡等咖啡因類飲品及果味飲品也都有雙位數增長，帶動集團出貨穩健升溫。

目前，福貞接單能見度看到六個月以上，因應客戶訂單需求，福貞決投資人民幣2,000萬至2,500萬元，在山東廠新增一條三片罐高速生產線，預計趕在第4季出貨旺季投產，初估一年可再增加5,000萬至1億支罐的產能。

福貞自結第1季合併營收27.26億元、年增23.8%，改寫單季營收歷史新高；大華第1季合併營收22.62億元、年增15.1%，為近六個季度以來高點；吉源第1季合併營收10.12億元、年增55.5%，為近九個季度以來高點。

福貞目前在大陸福建、陝西、河南、湖北、廣東、永定、山東及台灣新竹等八地擁有十座生產工廠，去年合計生產45億支罐，主要客戶包括王老吉、旺仔、泰山、愛之味、統一、伊利、椰牛、銀鷺、康之味、康師傅、青島啤酒、可口可樂等。

李毓嵐指出，在大陸發布擴大服務消費的政策驅動下，將有助內需消費動能回升，對集團可形成中長期營運支撐。隨著永定廠產能持續開出，以及山東廠將新增高速產線，預估今年集團製罐目標為50億支、年增11.1%。

針對中東戰事導致鐵、鋁等原物料價格上揚，福貞也決定在第2季調漲產品售價，平均調幅約10%上下，有助於帶動毛利提升。

法人估，福貞第2季可優於去年同期，力拚與上季持平；下半年則進入傳統旺季，營運逐季增溫。