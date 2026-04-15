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東元衝電動載具業務

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

東元（1504）總經理高飛鳶昨（14）日指出，該公司轉向系統化產品，並強化在地產能，搶攻非中國大陸市場，目前電動載具業務占機電系統事業群營收約5%內，隨扁線油冷馬達、無人機動力等產品投入，加上中壢廠產線到位，預期未來三年相關營收將大幅增長。

「2026台北國際汽車零配件展」昨天開展，高飛鳶率領東元團隊參展，並發表新世代電巴動力系統。

東元機電系統事業群總經理王榮邦指出，東元已完成次世代電巴動力系統樣品，下半年將與業者測試，目標2027年上半年量產。

王榮邦透露，目前中壢廠已建置無人機專線，偵察型年產能達50萬至70萬顆，農用重載型產線年底完工後，年產能約4萬至6萬顆，未來將進一步鎖定無人機即服務（DaaS）市場。

高飛鳶強調，機電事業接單優於去年，產品強調輕量、減銅並導入低稀土技術，以應對地緣風險。目前美國高低壓馬達接單暢旺，營收維持大小馬達各半。

中國大陸市場則透過整廠節能改造與系統銷售，來維持獲利。北美市場受惠數據中心冷凍空調訂單，帶動高壓馬達出貨，整體訂單能見度穩定提升。

王榮邦指出，變壓器去年第4季在美國接單佳，正與北美及東南亞大客戶談批量合約。變壓器為另一發展重點，目前手握充足待出貨訂單，預計明年將有較大出貨量。

國內方面，東元供應鴻海變壓器、Busway及控制盤等設備，支應電子廠與伺服器用電需求，產品由中壢與淡水廠生產，後續營收貢獻可望更進一步擴大。

中國大陸 營收 無人機

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