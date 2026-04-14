中信金首季獲利231.04億元創同期新高 EPS為1.18元

中信金（2891）14日公告2026年3月份自結盈餘，單月稅後純益75.77億元，累計前三月合併稅後純益231.04億元，創下歷年同期新高記錄，每股稅後純益（EPS）為1.18元。

中信金表示，子公司中國信託商業銀行存放款業務穩健成長且財富管理動能強勁，單月稅後純益達66.67億元。累計前三月稅後純益165.86億元，除淨利差持續擴大外，放款、財富管理業務及刷卡消費金額均有雙位數成長，帶動整體獲利較2025年同期成長23%，再次繳出歷年同期最佳表現。

子公司台灣人壽保險公司3月份受美伊戰爭影響，股市驟跌，債券殖利率飆升，金融資產價格波動劇烈，致單月稅後純益5.45億元。累計前三月稅後純益77.52億元，主要來自債券及基金評價利益，過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動之下，累計新契約保費達343億元，較去年同期成長142%。