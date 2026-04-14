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合庫金首季稅後純益58.1億元 續創歷年同期新高
合庫金（5880）14日公布3月合併稅後純益為19.5億元，月增4.6%，年增3.4%，累計前三月合併稅後純益為58.1億元，年增17.2%，續創歷年同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）0.36元。
合庫金公布3月合併稅後純益為19.5億元，累計前三月合併稅後純益為58.1億元，較去年同期49.5億元，增加8.5億元，年成長17.2%，每股稅後純益（EPS）0.36元。
子公司方面，合庫銀行3月合併稅後純益18.6億元，累計前三月合併稅後純益為50.8億元，較去年同期49.5億元，成長2.6%，亦創下歷年同期新高紀錄。
另合庫人壽3月稅後淨損0.2億元，主要是因股權投資未實現收益減少，惟累計前三月稅後純益為4.4億元，較去年同期4.2億元，成長4.9%。
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