合庫金首季稅後純益58.1億元 續創歷年同期新高

台積電（2330）法說行情帶動下，台股指數在14日盤中衝上36,000點；化工族群中，具高階CCL材料題材的雙鍵（4764）、三晃（1721）盤中亮燈漲停，國精化（4722）也大漲逾7.98%，在類股中表現相對受矚目。

2026-04-14 13:15