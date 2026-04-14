快訊

TVBS裁掉元老級主播吳安琪 沈春華揭15年前主動離職內幕：不想被迫不從容

夏天被蚊子叮不停！她用1「驅蚊神器」超有感 過來人大推：直接消失

吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

大量公告自結3月 EPS 1.68元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

大量（3167）有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，14日應交易所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。大量公告今年3月合併營收7.73億元，年增146.18%。稅後純益1.5億元，年增248.84%；每股稅後純益1.68元，年增242.86%。

大量今天股價上漲58元，成交量921張，收在672元的歷史新高價位。

大量近期股價於3月31日收在368.5元的相對低點，此後4月連六漲，4月10日來到633元，六個交易日漲幅逾71.7%。4月13日轉跌，收在614元。

大量今年3月合併營收7.73億元，月增35.4%，年增146.8%，創單月歷史新高。今年首季合併營收19.46億元，季增25.7%，年增130.8%，亦創史上單季新高紀錄。

大量2025年合併營收50.78億元，年增95.3%。毛利率39.17%，年增10.28個百分點。稅後純益7.16億元，年大增475.7%；每股稅後純益8.13元。交出營收、毛利率、稅後純益及EPS均創史上新高的漂亮成績單。

大量董事會決議擬配發4元現金股利，配息率為49.2%。受惠於鑽孔機台出貨旺。

受惠於AI伺服器需求成長，大量的高階背鑽機設備呈現跳躍式成長。大量日前於法說會中揭露，今年接單強，全年業績看升。

營收

延伸閱讀

台積電最後一盤爆4377張買單、收2055元天價 市值53.29兆

台積電衝天價 法說前強攻飆上2,040元、市值52.9兆

均華第1季每股賺5.19元

志聖3月自結 EPS 1.47元 年增逾13倍

相關新聞

台積電今創新高不夠看！鉅額交易漲一根停板 多頭作價上看2,200元

台積電（2330）14日上漲65元或3.27％收在歷史最高點的2,055元還不夠看，盤後鉅額交易更熱力四射，出現今日現貨的漲停價2,185元，且配對成交張數達40張。

大立光漲停作收！美系外資看法陷分歧 最樂觀看至3423元

科技股今日強漲，其中鏡頭之王大立光更以漲停板的2670元作收，市場關注後市是否仍有上升動能。面對智慧手機市場需求恐疲軟與CPO題材加持等消息面多空交戰，讓外資看法分歧，光是美系外資4月以來的最新報告，就分別給予2450元及3423元兩者高達近千元差距的目標價。

大量公告自結3月 EPS 1.68元

大量（3167）有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，14日應交易所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。大量公告今年3月合併營收7.73億元，年增146.18%。稅後純益1.5億元，年增248.84%；每股稅後純益1.68元，年增242.86%。

這檔PCB利基廠獲外資大升目標價 股價創歷史新高

大和資本指出，受惠產業供需失衡與規格升級，印刷電路板（PCB）利基廠金像電（2368）有望在未來兩年迎來極為有利的成長趨勢，在獲利持續高速成長下，給予「買進」評等，目標價由1,100元大升至1,380元，升幅25.45%。

啓碁3月EPS 1.01元 營收、獲利均創新高

網通大廠啓碁（6285）應主管機關要求，公布3月每股純益1.01元，啓碁3月營收創下歷史新高後，3月獲利也創下歷史單月新高。

同欣電財報／首季EPS 1.89元 本季估高個位數成長

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）14日召開法說會並公布2026年首季財報，首季營收表現大致持穩，但受業外收益明顯縮水影響，整體獲利較上季與去年同期同步下滑，單季每股稅後純益降至1.89元。公司並指出，首季業外收益由前一季約1.27億元降至約7,200萬元，主要差異來自匯兌因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。