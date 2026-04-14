大量公告自結3月 EPS 1.68元

科技股今日強漲，其中鏡頭之王大立光更以漲停板的2670元作收，市場關注後市是否仍有上升動能。面對智慧手機市場需求恐疲軟與CPO題材加持等消息面多空交戰，讓外資看法分歧，光是美系外資4月以來的最新報告，就分別給予2450元及3423元兩者高達近千元差距的目標價。

2026-04-14 16:17