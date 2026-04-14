兆豐金首季獲利賺近94億元、EPS 0.63元 證券子公司年增逾4倍

兆豐金（2886）14日公告3月自結獲利，3月單月稅後純益24.01億元，月減15.43%；累計第1季稅後純益93.97億元，年增16.46%，每股稅後純益（EPS）0.63元。

兆豐金指出，子公司兆豐產險因今年1月起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17）而追溯調整，兆豐產險去年前三月稅後純益調整為2.11億元，使得金控去年前三月稅後純益調整為80.69億元，因此今年前三月金控稅後純益相較於去年同期成長約16.46%。

從兆豐金第1季獲利來看，與去年同期相比，兆豐銀行今年第1季主要因財務操作淨收益較去年同期衰退，使得銀行獲利年減1.69%；不過，兆豐證券今年首季在自營及承銷操作亮眼之下，加上台股日均量大增，也帶動首季經紀手收增加，證券子公司首季獲利年增逾4倍。

在各子公司部分，兆豐銀行3月稅後純益15.92億元，月減29.96%，主要是因銀行財務操作淨收益減少所致；累計前三月稅後純益70.8億元，年減1.69%。

兆豐證券則受惠於3月台股日均量增加且營業天數比2月多，帶動經紀手收增加，加上自營及承銷操作3月也表現亮眼，挹注部位獲利增加，兆豐證券3月稅後純益達5億元，月增119.3%；累計前三月稅後純益13.46億元，相較於去年同期的2.58億元，年增率高達421%。

兆豐票券3月稅後純益2.81億元，月增4.07%；累計前三月稅後純益8.27億元，年成長52.27%，主要是因美國聯準會去年啟動降息，台幣債券部位利差提升，外幣債券部位則因降息，利息費用下降，另外，票券承銷量也有所增加，因而帶動首季獲利表現。

兆豐產險3月稅後純益0.82億元，月增34.43%；累計前三月稅後純益2.33億元，由於兆豐產險去年前三月稅後純益追溯調整為2.11億元，年增約10.25%，主要是因隨著部分案件已結清，先前提存的賠款準備有所回沖。