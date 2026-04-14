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東陽首季獲利同期第3高 橙的電子歐洲AM拚過半市占

中央社／ 台北14日電

汽車零配件廠東陽今天下午公布3月自結稅前獲利新台幣4.85億元，單月每股稅前純益0.82元，東陽指出是歷年同期第3高，累計第1季自結稅前淨利11.88億元，累計每股稅前純益2.02元，也是同期第3高。

東陽指出，客戶庫存回補動能逐漸浮現，但相較2025年4月關稅調整前仍偏保守，在銷美關稅尚未正式調降前，客戶為避免關稅成本風險而延遲下單。

胎壓監測系統（TPMS）廠商橙的電子今天舉行媒體交流會，橙的表示，積極推動歐洲售後維修市場（AM）業務，3年內已在德國當地總計約5500家輪胎與修車通路，切入超過3000家客戶，帶動歐洲地區近3年營收逐年攀升，2025年歐洲地區營收創歷史新高。

展望未來布局，橙的指出，持續以德國市場為核心據點，逐步複製通路經營模式至其他歐洲主要市場，將持續提升歐洲AM市場占有率，目標朝向過半市占邁進。

營收 德國 關稅

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