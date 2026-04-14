東陽首季獲利同期第3高 橙的電子歐洲AM拚過半市占

台股14日盤中大漲近800點，金融股也普遍上漲，其中元大金（2885）、華南金（2880）盤中都上漲逾3%，元大金更一度衝上50.1元，創下歷史新高。元大金第1季自結獲利衝上144億元，創下歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元，帶動股價大漲。而華南金自3月30日公布股東會紀念品為「咖波雙盤」後，股價便一路走高，今盤中更強漲逾3%。

2026-04-14 12:39