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高階CCL材料受矚目！雙鍵、三晃盤中亮燈 國精化漲逾7%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台積電（2330）法說行情帶動下，台股指數在14日盤中衝上36,000點；化工族群中，具高階CCL材料題材的雙鍵（4764）、三晃（1721）盤中亮燈漲停，國精化（4722）也大漲逾7.98%，在類股中表現相對受矚目。

化工股雙鍵（4764）日前公布2月自結獲利，稅後純益1,500萬元，年增逾2倍、月減42.31%；每股純益（EPS）0.17元。雙鍵旗下應用於高階CCL板材的5G／6G材料，已大入大廠供應鏈，出貨動能持續增溫。今年預期產能放大，董事會並於3月通過辦理現金增資發行普通股6,000張，並發行國內第二次有擔保轉換公司債5億元，以償還銀行借款。

電子材料外，雙鍵其他產品亦陸續有新客戶、新市場開發，營運已走出谷底、期待持續向上。

法人表示，市場傳出三晃用於M9高階銅箔基板的電子材料，日前已進入認證階段。三晃日前在法說會上表示，目前M8、M9及M10高階銅箔基板的新型含磷阻燃劑正在試做中，已獲10公斤訂單，提供客戶試做中。法人表示，市場可能據此聯想國精化、雙鍵等近期受惠高階銅箔基板需求的特化廠商，但公司亦表示，阻燃劑規格尚在改善中，法人推估，尚無法確定電子材料未來貢獻營收的規模。

三晃3月營收1.39億元，年減22.89%；前三月累計營收3.93億元，年減22.12%。2025年全年稅後淨損3.39億元，每股純益（EPS）-1.84元。

EPS 營收 台積電

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