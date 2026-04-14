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上市櫃公司3月營收亮眼 法人建議優先布局這幾檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠人工智慧（AI）供應鏈獲利持續上修、訂單能見度拉長，上市櫃公司3月營收表現亮眼，法人建議優先布局今年第1季營收達成率超前且後續營運展望持續向上個股，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、金像電（2368）及台光電（2383）等。

大型本國投顧分析，台股整體上市櫃公司3月營收首度突破5兆元大關，月增29.2%、年增32.8%，創下歷史新高公司家數達183家，明顯高於前一月的41家，亦優於去年同期的95家，顯示企業營運動能持續擴散。

法人觀察旗下追蹤的30個主要產業族群，今年第1季營收達成率顯著改善。其中，科技族群符合或優於預期比例自前一月的50%明顯拉升至72%；非科技族群亦由46%提升至54%。

整體而言，除AI供應鏈延續強者恆強格局外，面板產業已連續兩個月出現回溫訊號；傳產族群則以航空、觀光等內需相關產業以及工業自動化表現相對突出。

以科技次產業來看，面板、網通PCB、網通、伺服器EMS及銅箔基板等第1季營收達成率表現較佳，相對而言，IC設計服務與手機EMS營收達成率偏低。

非科技族群方面，以航空、工業自動化、觀光及餐飲營收達成率較為優異，汽車零組件、重電及航太等相對落後。

在3月營收創新高公司中，科技族群特徵較為明顯，主要集中於AI伺服器零組件、半導體、台積電（2330）相關設備與材料、PCB、光通訊及記憶體等AI供應鏈；非科技族群則僅航空、餐飲及生技等產業表現相對突出。

台光電 營收 金像電

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