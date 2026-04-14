元大金漲財報 華南金漲「咖波買盤」？今日雙雙大漲逾3%

台股14日盤中大漲近800點，金融股也普遍上漲，其中元大金（2885）、華南金（2880）盤中都上漲逾3%，元大金更一度衝上50.1元，創下歷史新高。元大金第1季自結獲利衝上144億元，創下歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元，帶動股價大漲。而華南金自3月30日公布股東會紀念品為「咖波雙盤」後，股價便一路走高，今盤中更強漲逾3%。

元大金3月稅後純益46.1億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季稅後純益約144億元，創下歷史同期新高，年增88.6%，EPS 1.08元，其中，包括證券、銀行、期貨、投信四家子公司第1季稅後純益皆創下同期新高。

臺灣證券交易所公布3月投資人開戶數統計，截至3月底，總開戶人數達1,410萬人，較2月大幅成長逾16萬人，台股開戶數在所有年齡層均呈現正成長。元大金指出，台股市場熱絡，隨著3月日均量放大突破1兆元，創歷年新高，帶動元大證券經紀手收，3月稅後純益達28.6億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季元大證券稅後純益87.3億元，年增120%。

元大金因第1季財報亮眼，帶動股價走高，而華南金盤中也大漲逾3%，華南金3月30日公布股東會紀念品「咖波聯名限定雙盤組」，4月15日最後買進日的小股東，將都可以參與換購。華南金股價自3月30日收33.1元後，便一路往上墊高，今盤中站上35元。

華南金將於6月18日舉行股東會，投資人若想拿到股東會紀念品，最後買進日是4月15日。若持股未滿1,000股股東，需親自出席股東會或以電子方式行使表決權，才能領取本次紀念品。