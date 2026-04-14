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台化3月營收創3年多來新高 股價再度大漲創波段高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美伊戰爭使得石化原料供應不穩，相關報價上升，台化（1326）受惠PX及SM加工效益改善，及PX、PTA第1季平均售價高於去年同期，3月營收達337.29億元，年增21.6%，為2022年6月以來新高，第１季每股純益也回升至1.07元。台化股價昨日漲停後，14日盤中再度大漲逾9%，一度漲至54.8元，創波段新高。

台化第1季合併營收達817億4,981萬元，較去年同期增加28.4億元，年增3.6％。在售量方面因PX及SM加工效益改善，增加開動率；售價部分則受惠原油及石化塑膠產品上漲，PX及PTA第1季平均售價高於去年。不過其餘產品不論是量或價格，大都呈現下滑。

台化表示，本季芳香烴產品加工利差逐步改善，因此適時提升產銷量爭取利益，加上3月美伊戰事發生後，原油及石化塑膠產品價格大漲，但庫存成本相對較低，致營業利益明顯提升。

展望第2季，因美伊戰爭已經實際破壞波灣地區石化業，原料仍持續供應緊張，且缺料情況預計將延續到年底，台化對第2季營運看法保守，將以確保料源與維持裝置穩定運行為首要目標。

台化表示，第2季以尋找料源為第一優先，設法維持機組穩定運行。若無替代料源者，則安排歲修，待上游供料提升後，可立即拉高機組開動率，擴大投入有獲利的市場。

台化今以49.9元開低，但股價急拉一度接近漲停，盤中大漲逾9%，衝至54.8元，創下波段新高。

台化 營收 美伊戰爭

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