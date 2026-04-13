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元大金第一季大賺144.09億元 法人看好今年全年獲利跨越500億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金第一季大賺144.09億元 年增率接近倍翻 。圖／元大金控提供
元大金第一季大賺144.09億元 年增率接近倍翻 。圖／元大金控提供

元大金控今日公布最新獲利，在股市成交量破兆的推升之下，元大金今年第一季大賺144.09億元，年增率88.6%接近倍翻，繼續穩坐金控獲利前四強，倘若以此獲利速度續航，法人看好元大金今年獲利應會邁入突破500億，邁入新里程碑。

元大金股價近來一路水漲船高，雖然美伊戰爭持續一個多月，但元大金的股價卻不斷刷新紀錄，今日盤中最高來到每股47.95元，而元大金的股價在半年內股價一路從35元漲到現在可望再破每股50元大關，除了股市成交量破兆對元大證券經紀業務的加持，法人也高度看好元大金控旗下證券、投信、期貨等泛證券事業群均為市場龍頭地位在資本市場上展現的獲利爆發力。

根據元大金最新公布的獲利，證券、銀行、投信、期貨等4家子公司的第一季獲利創歷年同期新高，元大金除了第一季獲利大幅成長83%之外，單月獲利金額亦為歷年同期新高，目前元大金前3月每股稅後純益（EPS）為1.08元、年增83.1%，旗下核心子公司元大證券，3月稅後純益28.67億元、年增121.2%，今年第一季元大證稅後純益87.35億元、年增120.2%，雙雙比去年同月成長超過1倍，亦為貢獻元大金獲利較去年快倍增最為主力的一道引擎。

其中台股3月日均量破兆，最直接受惠的就是元大證的經紀業務手續費收入成長，這也反映在元大證券的獲利表現。而在此同時，元大金其他子公司的戰力也同步提升，其中銀行在淨息收為主收益的帶動之下，元大銀3月賺出同期新高，稅後純益11.51億元、年增34.5%，單月獲利金額為歷年同期最高，其中，利息淨收益年增約39%、手續費淨收益亦年增約21%。

美伊戰爭 元大證券 金控

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