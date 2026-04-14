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裕慶成本減壓 第2季審慎樂觀
裕慶-KY（6957）對本季審慎樂觀，認為近期美國針對鋼鐵、鋁與銅相關關稅制度進行調整，下調部分衍生產品稅率，展示架採購端的關稅成本壓力減輕，將提升零售通路客戶於展店、改裝及汰舊換新的意願。
裕慶指出，隨大型零售通路對供應商整合能力要求提升，公司已由傳統展示架製造，延伸至倉儲配送、現場安裝等加值服務，帶動客戶黏著度顯著提升。
觀察全球零售通路持續朝智慧化、數位化升級，國際品牌及大型通路商對展示架功能性與整合服務需求同步提升，裕慶亦積極推進產品升級與新事業布局，擴大營運成長動能。
其中，裕慶布局的數位貨架與智慧電子標籤展示架產品，預計第2季完成系統驗證，目標切入智慧零售新應用領域，有助提升產品附加價值，進一步鞏固高階商用展示架市場競爭優勢。
裕慶積極打造第二成長曲線，2025年底成立家用門鎖事業群，憑藉相關產品客戶群與既有展示架客戶高度重疊，可透過既有客戶平台快速導入新品、有效降低市場開發成本並縮短導入時程，有望自第2季起陸續貢獻營收。
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