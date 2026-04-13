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豐興、東鋼盤價調漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
豐興鋼鐵董事長林大鈞。聯合報系資料照
豐興鋼鐵董事長林大鈞。聯合報系資料照

鋼筋盤價連漲，電爐廠樂。豐興（2015）昨（13）日新盤價，廢鋼漲300元、鋼筋漲200元，型鋼產品基價平盤，整體盤價連六漲；另，東鋼H型鋼4月下半月基價每公噸漲400元，則為連七盤上揚。

業內指出，國內建築用鋼市場穩定向上，前景展望樂觀，相關電爐鋼鐵廠包括威致、海光等本季營運均有望雨露均霑。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原料行情漲跌互見。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本周上漲至370美元，美國貨櫃廢鋼漲至358美元，澳洲鐵礦砂下修、以每公噸106.35美元交易。

隨著鋼市追漲氣氛轉強，電爐大廠豐興與東鋼同步展現企圖心，儘管國際鐵礦砂價格近期出現小幅下修，但在廢鋼成本墊高與國內基建動能不減的支撐下，建築用鋼價格穩定上漲。

豐興昨天新盤價，廢鋼每公噸調漲300元，鋼筋漲200元、基價每公噸1.83萬元，型鋼平盤。此外，東鋼H型鋼連七漲、累計每公噸漲幅2,700元，東鋼要求經銷商於 4月15日前提供訂單明細，以利產線排單生產。

上市鋼廠主管指出，雖然鐵礦走跌，但廢鋼原料因國際需求暢旺，加上日本關東標創高價後，廢鋼交易出現補漲效應，鋼廠必須反應成本，尤其國內廠辦與公共工程對建築用鋼需求擴大，有利行情支撐。

但上市鋼廠專家坦白表示，近期鋼價穩定上漲的核心，仍來自原料端的支撐，也就是「成本推升」為主，隨著美國與伊朗談判破裂，荷莫茲海峽風險未解除，國際能源價、運費與保險費都居高不下，鋼價很難下跌，但上漲節奏會偏向穩步推升，而非急速上漲。

由於後市仍看旺，市場出現上下游拉扯現象，客戶想搶單、抄底，但上游鋼廠則積極控量，採限量接單方式，嚴格控制出貨節奏，以免「賣愈多、賠愈多」。

上市鋼廠主管說，鋼市對美國與伊朗的後續談判仍有期待，畢竟中東戰爭再打下去，對當事雙方以及全球經濟都不利。美國本土油價直線上升，通貨膨脹嚴重，對11月的期中選舉不利；伊朗這次抗戰展現的強大韌性似乎出人意料之外，但終究身陷戰場已經疲憊不堪，亟待休養生息恢復元氣。

因此若戰爭停止，接下來的重建商機對鋼市有更大加持，未來前景審慎樂觀。

美國 日本 澳洲

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