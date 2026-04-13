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中鋼「技術溢價」 添利多
面對全球鋼鐵產業變局，中鋼（2002）逐步展現轉型成效；去年高值化精緻鋼品出貨量（噸數）雖僅占銷售總量11.5%，但貢獻的毛利竟超過總額九成，凸顯中鋼已成功轉型為「技術溢價」驅動的精緻鋼廠。
中鋼專家說，近年公司團隊精準鎖定具備高進入門檻的利基市場，透過優化產品組合，力保中鋼在景氣低迷的寒冬中，依然能保有核心競爭力，成功擺脫傳統鋼價隨國際大宗商品價格劇烈震盪的陰霾。
尤其近期全球鋼價走強，市場追漲氣氛強烈，隨著用鋼市場迫切需要料源，中鋼內部生產線全部回到正常運作，結合精緻鋼廠策略，毛利結構進一步優化，鋼品產銷的質與量都同步增長，今年獲利可期，「訂單能見度看到第4季」。
根據最新數據，中鋼的高值化精緻鋼品，如電動車用電磁鋼片、航太特鋼等出貨量僅占總量約11.5%，但其貢獻的毛利卻高達九成，主因在於這些產品的共同特性是技術門檻高、客戶黏著度強，價格不易被競爭壓低。
據悉，中鋼甚至開發出0.1mm級更薄規的電磁鋼，進一步切入無人機與機器人市場，在AI、航太與新能源需求持續噴發的情況下，這部分的利基將延續下去。
中鋼專家表示，數據顯示電動車需求年增可達20%，推算高階電磁鋼片需求至2030年將翻倍成長，目前精緻鋼品占比約11%～12%，公司目標在2030年提升至20%以上，增幅約二倍。
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