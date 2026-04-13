柏文健身工廠 台中拓點

三陽（2206）打出把CP值做到最大值，推出迪爵125升級改版車款，強攻機車市場中級距最大的平價產品，預期將引爆與光陽的新一波戰火，業內認為，三陽今年在新車款加持下，有望穩坐機車市場龍頭寶座。

2026-04-13 23:04