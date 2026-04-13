快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

柏文健身工廠 台中拓點

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）表示，旗下主力品牌「健身工廠」本季將在台中地區開張兩個新據點；而截至今年底全台將有93家據點，可提升市場占有率，創造營運新成長動能。

柏文表示，該公司受惠健身需求成長，展現較市場更強的增長動能，旗下「健身工廠」會員人數自2022年5月起連續逾40個月增長，會員健身的黏著度愈來愈高，帶動營收持續創歷史新高。以3月營收為例，單月為5.8億元，續創歷史新高，月增18.5%，年增21.9%；累計今年第1季營收達16.27億元，年增20.2%。

展望營運前景，柏文並指出，依據運動部調查資料推估，2024 年台灣15歲 （含）以上從事付費健身運動人口滲透率僅4.81%，約99.3萬人，與臨近的韓國、新加坡、香港健身人口滲透率分別為7.25%、5.76%、5.85%相比，台灣健身市場尚有極大成長空間。

營收 健身工廠 台中

延伸閱讀

融程電法說會／軍工國防業務續衝 全年營收續戰新高

漢田生技產能擴充效益 推升今年營收向上成長

台積電台美衝產能 漢唐、帆宣吃補

八貫獲軍工客戶追單　3月與第1季營收創新高

相關新聞

裕慶成本減壓 第2季審慎樂觀

裕慶-KY（6957）對本季審慎樂觀，認為近期美國針對鋼鐵、鋁與銅相關關稅制度進行調整，下調部分衍生產品稅率，展示架採購端的關稅成本壓力減輕，將提升零售通路客戶於展店、改裝及汰舊換新的意願。

豐興、東鋼盤價調漲

鋼筋盤價連漲，電爐廠樂。豐興（2015）昨（13）日新盤價，廢鋼漲300元、鋼筋漲200元，型鋼產品基價平盤，整體盤價連六漲；另，東鋼H型鋼4月下半月基價每公噸漲400元，則為連七盤上揚。

中鋼「技術溢價」 添利多

面對全球鋼鐵產業變局，中鋼（2002）逐步展現轉型成效；去年高值化精緻鋼品出貨量（噸數）雖僅占銷售總量11.5%，但貢獻的毛利竟超過總額九成，凸顯中鋼已成功轉型為「技術溢價」驅動的精緻鋼廠。

柏文健身工廠 台中拓點

本土最大健身中心業者柏文（8462）表示，旗下主力品牌「健身工廠」本季將在台中地區開張兩個新據點；而截至今年底全台將有93家據點，可提升市場占有率，創造營運新成長動能。

三陽機車改版 叫陣光陽

三陽（2206）打出把CP值做到最大值，推出迪爵125升級改版車款，強攻機車市場中級距最大的平價產品，預期將引爆與光陽的新一波戰火，業內認為，三陽今年在新車款加持下，有望穩坐機車市場龍頭寶座。

豐祥訂單回溫 動能轉強

汽機車機構件廠豐祥-KY（5288）受惠訂單回溫與新事業布局帶動，營運動能明顯轉強。展望全年，在休閒車輛需求回升、越南電動車與電動機車政策推動，以及電子新業務逐步發酵下，市場普遍看好今年營運表現將優於去年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。