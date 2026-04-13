豐祥訂單回溫 動能轉強

汽機車機構件廠豐祥-KY（5288）受惠訂單回溫與新事業布局帶動，營運動能明顯轉強。展望全年，在休閒車輛需求回升、越南電動車與電動機車政策推動，以及電子新業務逐步發酵下，市場普遍看好今年營運表現將優於去年。

從產品結構來看，休閒車輛已成為主要成長引擎。隨北美市場需求回溫，來自Honda、Harley-Davidson等新車型訂單增加，其中SXS新車款自3月起開始出貨，推升單月營收表現；此外，Polaris訂單調整後亦見回升。

機車業務方面，去年受越南市場需求趨緩影響表現較弱，但隨當地推動禁摩政策、加速電動二輪車汰換，帶動電動機車需求升溫，預期今年機車業務可望重回成長軌道。

汽車業務則受惠越南電動車市場擴張與在地政策支持，需求同步增溫。豐祥-KY切入當地電動車供應鏈，客戶包括Ford、Toyota、VinFast等，隨基期偏低，今年成長動能相對顯著。

在區域布局上，豐祥-KY持續深化越南與美國雙軸策略。越南方面，除既有永福省與平川縣廠區外，規劃投資不超過500萬美元設立新子公司，擴大電子產品產能。