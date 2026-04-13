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三陽機車改版 叫陣光陽

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）打出把CP值做到最大值，推出迪爵125升級改版車款，強攻機車市場中級距最大的平價產品，預期將引爆與光陽的新一波戰火，業內認為，三陽今年在新車款加持下，有望穩坐機車市場龍頭寶座。

三陽公司協理吳奕成指出，平價產品占整體市場的四成，其中三陽的產品占比達到五成，迪爵125改款成為今年強打車款，成為三陽固守龍頭地位的重要產品。

3月全台機車市場大復甦，總銷量達71,016輛，較上月成長 58.46%，與去年同期成長 21.72%。業界認為，油價大漲對機車銷售有利，許多消費者考量油價高，開車的成本也高，因而轉向購置機車，同時平價車款更成為精打細算族群的偏好。包括三陽、光陽都強打這個級距，今年即使機車市場大約維持與去年相當的規模，但業者推出新車款的動作更加積極。

3月光陽旗下Kymco K1特仕版150以5,589輛的成績，拉下長期位居榜首的三陽全新迪爵125，成為3月最暢銷機車，在光陽董事長柯俊斌上任之後強推的車款，展現光陽的戰力。

吳奕成指出，三陽SYM機車市占率超過四成，要維持市場競爭力，每個級距都有對應的產品，三陽除了高階車款具有特色之外，平價車款更是三陽的重點，包括迪爵、新迪爵、活力等車款都是這個級距的重要車款。

三陽公司近日推出 2026 年式迪爵 125，此次改款不僅是細節優化，強調由內而外的全面進化。三陽公司鎖定現代通勤族的日常使用痛點，將「CP 值做到最大值」轉化為實際配備，針對消費者最在意的「外型、耐用、省油、空間、輕巧、舒適、安全」進行全方位進化。

CP值做到最大，包括搭載新一代日本京濱噴射引擎再優化，運轉更順暢，耐用度再提升，有效降低長期持有成本，維持「耐操、好養」的產品口碑。

三陽 光陽

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