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元大金首季稅後純益144.09億元創歷史同期新高 EPS 1.08元
元大金控（2885）公布單月稅後純益46.16億元，月增37.8%，年增83%；第1季稅後純益144.09億元，年增88.64%，EPS為1.08元。
元大金說明，台股市場熱絡，3月日均量放大，突破1兆元，創歷年新高，帶動元大證券經紀手收，單月稅後純益達28.67億元，月增37.8%，年增83%。銀行3月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，單月稅後純益為11.51億元，月增2.8%，年增34.46%。人壽3月受惠新契約業務量及投資型商品銷售動能成長，有效帶動CSM堆疊並累積投資型保單AUM，整體保險服務結果及經常性投資收入持續貢獻獲利，致使三月份稅後純益達1.77億元，月增12%，年減50.6%。
累計第1季元大證券稅後純益87.35億元，年增120%，元大銀行36.88億元，年增44.97%，兩者均創歷史同期新高，而元大人壽稅後純益為12.9億元。
元大金第1季稅後純益創歷史同期新高，除元大金、元大證和元大銀之外，還包括元大期貨和元大投信，元大期首季稅後純益為7億元，元大投信首季稅後純益為12.91億元。
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