元大金首季稅後純益144.09億元創歷史同期新高 EPS 1.08元

台股大盤指數13日盤中小跌，在前波高點前近關情怯，但仍有個股表現強悍，台玻（1802）公布3月營收達41.38億元，年增16.4%，為2023年9月以來新高；第1季營收102.43億元，累計年增6.33%。台玻13日股價早盤急拉至漲停板63.4元，成交量逾11萬張，漲停排隊買單達4萬張。

2026-04-13 12:04