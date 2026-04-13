台玻轉型開始發酵？ 3月營收為兩年半新高 股價急拉漲停

台股大盤指數13日盤中小跌，在前波高點前近關情怯，但仍有個股表現強悍，台玻（1802）公布3月營收達41.38億元，年增16.4%，為2023年9月以來新高；第1季營收102.43億元，累計年增6.33%。台玻13日股價早盤急拉至漲停板63.4元，成交量逾11萬張，漲停排隊買單達4萬張。

美國科技巨頭持續投入大量資本支出發展AI，市場需求大加上廠商產能供應不及，催生出這波高階玻纖布缺貨潮。法人指出，AI伺服器對板層、散熱與高頻傳輸要求嚴苛，高階PCB單價已較傳統產品翻漲數倍，產業正式邁向量價齊升的多頭格局。

玻纖布為PCB上游材料，法人表示，目前電子級玻纖布產能較為吃緊的為低膨脹係數(Low CTE)，多為載板產品所採用，低介電玻纖布(Low DK) 需求同樣持續提升。

台玻旗下Low DK、特殊規格Low CTE等電子級玻纖布產品已通過銅箔基板（CCL）客戶認證，法人指出，台玻毛利相對高的玻璃纖維比重從過去15~20%，拉高至30%，其中Low CTE玻纖布供不應求，目前訂單能見度已到2027年。

台玻已拍板投入22.5億元、將桃園、鹿港四廠房的高階玻纖布產線從4條增至12條，2026年產能將翻倍。在電子級玻纖布助攻下，台玻看好2026、2027年營運將優於2025年。台玻並訂下2026年高階玻纖布產品市占率達40%至45%目標，力拚成為全球第二大廠。

台玻今以58.8元開高，股價急拉至漲停板，衝至63.4元鎖死。