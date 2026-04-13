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聯友金屬衝高值化 跨步

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

聯友金屬-創（7610）於2024年投入鈷製品高值化產線建置，高值化鈷金屬產品（硫酸鈷），已於2025年4月正式量產，鈷粉預計於今年第2季出貨，將可望進一步挹注整體營收獲利。

由於該產線產出之高值化鈷金屬產品主要應用於高階合金、精密工具、航太零組件與高性能電池材料，屬於技術門檻高、附加價值高的金屬粉末產品，預估隨複合式鈷金屬產品的多樣化及量產規模提升貢獻度。

根據國際市場報價及研究分析顯示，2025年國際鎢、鈷金屬供需逐步吃緊，主要由於上游庫存偏低、地緣政策收緊與能源轉型需求推升，加上中國及剛果分別對鎢、鈷等關鍵金屬實施更嚴格出口管制，持續推動漲價趨勢。

聯友金屬3月營收為4.63億元，年增958%；累計今年第1季營收達10.02億元，年增483.8%。展望前景，法人認為，該公司高值化的鈷粉預計於今年第2季出貨，有望進一步推升營運表現。

該公司指出，3月單月及累積合併營收較去年同期分別大增近959%及484%，主要在於鎢製品出貨價格及數量較去年同期增加，以及產品品項增加所致。

營收 剛果

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