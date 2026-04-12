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建新本季展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

專業整合物流廠建新國際（8367）表示，受惠自動／傳統裝卸、倉儲業務規模持續放大，挹注首季營運淡季不淡。展望第2季，建新持審慎樂觀看法。

建新國際表示，隨著高科技產業物流需求持續成長、石化與傳產出口回溫，加上倉儲客戶優化效益、新科智慧物流園區一期倉庫工程預計第2季投入營運，以及港區裝卸與報關業務同步增溫，皆有望挹注第2季整體營運續揚。

建新近幾年持續深化報關、運輸、倉儲、裝卸及貨櫃中心等一條龍整合物流解決方案，憑藉完整服務鏈，有效提升跨業務資源整合效益，帶動新客戶開發與整體接單動能穩步增溫，挹注集團整體營收規模持續擴大。

其中，受惠銅土及多項散裝貨物裝卸需求維持穩健，加上高雄港與台中港天然氣管裝卸及倉儲長期標案陸續認列，是推升3月營收改寫歷年同期新高的關鍵。

建新看好全球AI、高效能運算與半導體產業，持續推升高科技物流需求，以及國際物流業者亦加大在台高科技物流投資，反映台灣科技供應鏈與物流需求持續升溫。

營收 物流 高雄港

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