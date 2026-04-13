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大同重電出貨暢旺

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）重電事業出貨持續擴增，客戶追單熱絡，公司看好，電力事業群為營運重心，受惠能源轉型需求推升，重電事業來自民間再生能源電廠變壓器出貨大好，後市可期。

受惠重電事業出貨強勁，大同3月合併營收42.61億元，較2月跳增42.85%，也比去年同期成長8.02%；首季合併營收114.88億元，攀上近八年同期高點，年增8.94%。

大同透露，該公司電力事業銷售規模持續擴張，電子代工事業（ODM）新品市場反應熱烈，是推升3月業績走揚的主要動能。

大同強調，電力事業群為公司營運重心，受惠能源轉型需求推升，重電事業因民間再生能源電廠變壓器出貨挹注，3月相關營收較2月激增逾二倍；電纜事業則受地緣政治緊張引發原物料漲價預期，帶動民間集合住宅及廠辦客戶提前拉貨，營收月增亦超過一倍。

馬達事業表現平穩，除供應半導體與電動車大廠外，大同指出，大同美國公司針對AI資料中心（AIDC）及油井開發需求，已提升高效節能馬達出貨動能。

另外，代理型AI應用需求興起，大同旗下大世科聚焦資通訊系統整合，提供電力、算力及資安方案，同步展現成效。隨企業數位轉型需求推升，大世科3月營收5.01億元，較2月大增102.64%，年增62.70%，成為集團成長引擎之一。

營收 再生能源 ODM

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