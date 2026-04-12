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美時Q1營收稱冠生醫股 藥華藥、保瑞也名列前茅 都受惠美國市場加持

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

生醫族群近日公布今年首季營收，美時製藥（1795）單季86.4億元，表現居冠；其次是藥華藥（6446），單季營收51.2億元；第三是連鎖藥局大樹（6469）的48.3億元；第四名保瑞（6472）單季營收39.9億元。美時、藥華藥、保瑞業績主要來自美國市場加持。

生醫族群首季業績前十名中的其他公司，還包括佳醫（4104）、葡萄王（1707）、杏一（4175）、晶碩（6491）、永信（3705）及大江（8436）等，其中隱形眼鏡大廠晶碩單季營收18.8億元，年增18.3%，表現亮眼。

美時表示，去年併購美國Alvogen公司後今年起納入合併營收，加上美時B2B業務強勁成長，帶動3月合併營收43.5億元，月增350%、年增173.5%，今年首季營收達86.4億元，較去年同期成長82.7%。

美時指出，今年截至3月，新收購的美國Alvogen公司貢獻營收49.26億元，占合併營收約57%。尤其Alvogen 3月表現強勁，反映客戶本季度對主要產品的採購安排。美時B2B業務較去年同期成長408%達9.77億元，占合併營收約11%，主要受惠Nintedanib於歐洲新增的營收貢獻，以及Enzalutamide於南美洲及加拿大的銷售增加。

藥華藥3月合併營收19.4億元，月增21.2%，年增64.3%；首季營收51.2億元，年增57.2%，單月、單季營收雙創歷史新高。藥華藥成長動能主要來自罕見血癌新藥Ropeg美國市場銷售持續成長。

藥華藥表示，美國總統川普重啟藥品關稅行政命令，但藥華藥的Ropeg屬於孤兒藥，根據美國專利藥品關稅政策，孤兒藥可享零關稅優惠。另外因應「美國製造」政策，藥華藥已啟動前往波多黎各建立新廠，目標2027年完成取證投產，朝台美雙生產基地戰略穩步推進。

保瑞3月營收15.2億元，年增6.2%，同期新高，首季營收39.9億元，年減16.7%。公司強調，3月營收開始成長，主因胃食道逆流學名藥DLS在美國市場重啟拉貨。

保瑞表示，公司另一重磅產品小兒癲癇藥VIGAFYDE特殊劑型，已在美國專科用藥市場成為領導者。保瑞正推動VIGAFYDE回美製造計畫，在美國廠擴建產線，預計明年改由美國廠生產。

大江 永信 美時 葡萄王 晶碩

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