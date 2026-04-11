大同營收／3月42.61億元、年月雙增 第1季114億元創近八年同期新高

統一（1216）與統一超3月營收昨（10）日出爐，受惠於傳統旺季及WBC賽事商機加持，統一及統一超3月營收及首季營收雙創同期新高。展望第2季，統一將以「多元化商品」及「多角化經營」兩大強項，加強集團通路、生態圈與物流發展，進一步推升統一及統一超營收穩健向上攀升。

2026-04-11 00:28