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大同營收／3月42.61億元、年月雙增 第1季114億元創近八年同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。圖／公司提供
大同公司。圖／公司提供

大同（2371）10日公告3月合併營收42.61億元，月增42.85%，年增8.02%。公司表示，受惠電力事業銷售規模持續擴張及電子代工事業（ODM）新品市場反應熱烈，帶動單月營收呈年月雙增；累計2026年前三月合併營收114.88億元，年增8.94%，創下近八年同期新高。

大同指出，電力事業群為公司營運重心，受惠能源轉型需求推升，重電事業因民間再生能源電廠變壓器出貨挹注，單月營收月增逾2倍；電纜事業則受地緣政治緊張引發原物料漲價預期，帶動民間集合住宅及廠辦客戶提前拉貨，營收月增亦超過1倍。

馬達事業表現平穩，除供應半導體與電動車大廠外，大同指出，大同美國公司針對AI資料中心（AIDC）及油井開發需求，已提升高效節能馬達出貨動能。

大同表示，隨代理型AI應用需求興起，旗下大世科聚焦資通訊系統整合，提供電力、算力及資安方案。隨企業數位轉型需求推升，大世科（8099）3月營收5.01億元，月增102.64%，年增62.70%，成為集團成長引擎之一。

展望後市，大同聚焦具備變壓器與電纜生產能力的美國本土廠，進行策略性併購或投資以強化在地供應鏈，法人看好其外銷比重持續拉升，整體營運展望持正面看待。

再生能源 大同 營收

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