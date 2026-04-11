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台塑、南亞樂觀本季

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑四寶昨（10）日公布第2季營運展望，台塑（1301）、南亞預期第2季營收有望優於第1季；台化表示，第2季將尋找替代料源、努力避免虧損；台塑化「成本大幅墊高」與「產能受限」雙重夾擊下，第2季面臨極大挑戰。

台塑表示，即使美伊戰爭結束，能源及石化原料供應仍吃緊，嚴重影響市場供給，有利亞洲石化業提早復甦。在供需方面，第2季步入傳統石化產品需求旺季，價格可望維持高檔；加上印度4月1日宣布暫時取消石化產品基本關稅三個月，預期第2季營收、本業營運將優於第1季。

南亞表示，因電子材料市況熱絡，預估第2季營收較第1季成長，4月營收也將較3月增加。南亞指出，因AI蓬勃發展，除中高階電子材料需求強勁外，一般產品在產能排擠效應下，供給出現結構性缺口，下游備庫意願轉強，各項產品價、量齊揚，電子材料營收估增加。

此外，乙二醇（EG）德州廠產銷量增加，化工產品營收略增。3月起瓶用粒進入旺季，且南卡廠爭取美國當地客戶轉單商機，預估4月聚酯產品營收與3月持平。

台塑化則表示，第2季營運恐面臨「成本墊高、產能受限」的多重衝擊。3月份受供應商因素影響，13.4萬噸輕油無法按計畫交運，導致烯烴三廠被迫關停，目前僅維持一套乙烯廠運轉。此外，荷莫茲海峽物流受阻，導致中東原油交運延宕，煉廠操作率下修至四成，石化產能利用率則僅剩三成。

展望5、6月，台塑化指出，原料採購能見度依舊不明，儘管已啟動分散料源採購，但美伊衝突未歇，原料成本大幅墊高，5月中東原油加碼溢價已由4月的每桶2.5美元，暴漲至19.5美元。

美伊戰爭 台化 印度

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