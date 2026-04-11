台塑四寶Q1獲利大增十倍 油價飆升帶旺塑化產品

國際油價飆升、塑化產品價格大漲，台塑（1301）四寶昨（10）日公告3月營收及首季獲利，3月營收年增率達39.2%以上，帶動四寶首季獲利全面衝高；其中，南亞因電子事業表現亮麗，首季獲利寫15季以來新高。台塑四寶第1季稅後純益合計441.77億元，年增逾十倍、季增543%。

台塑四寶3月合併營收總計1,415.71億元，年增11.8%、月增44.8%；第1季累計營收3,543.2億元，年減2.9%。

台塑四寶第1季獲利表現

台塑化3月營收633.21億元，年增7.8%、月增39.2%。首季稅後純益204.08億元，年增453.8%、季增299.3％，EPS 2.14元，首季獲利表現居冠。台塑化指出，因原料八成以上來自中東進口，採購與運輸作業需一個月，當國際油價急速上漲時，亦同步帶動油品及石化原料價格上漲，惟根據會計準則，原料耗用成本採加權平均法計算，而非反應當期實際原料價格，因而產生在途原料及產品之存貨利益。

南亞3月營收271.67億元，年增18.1%、月增46.4%。首季稅後純益142.5億元，年增3,046.4%、季增189.4%，EPS 1.8元，達近15季以來新高，單季獲利一舉超越前三年度獲利總和。南亞指出，首季獲利加速的動能主要來自於電子三大領域的貢獻，分別為南亞電子材料、子公司南亞電路板，及轉投資的南亞科。

台塑3月營收173.54億元，年增1.5%、月增61.6%；首季營收419.85億元，年減11.1%、季增2.1%。稅後純益32.6億元，年增6,438%，EPS 0.51元。2月底美伊爆發戰爭，斷料風險提高，客戶積極回補庫存，加上原油及輕油供應中斷，帶動原料乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，且因銷售低價原料的成品庫存，利差明顯改善，因此本業虧損縮小。

台化3月營收337.29億元，年增21.6%、月增46.8%。首季稅後純益62.4億元，EPS 1.07元。