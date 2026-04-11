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中租首季EPS 3.26元 發6元股利
中租控股（5871）昨（10）日公告2026年3月自結合併營收與獲利概況，其中，3月合併營收為84.1億元，創近11個月新高，累計前三月營收240億元，年減3%；獲利部分，3月稅後純益21.9億元，月增42%，累計前三月稅後純益55.7億元，年增1%，每股稅後純益（EPS）3.26元。
中租日前董事會已通過2025年盈餘分配案，2026年擬發放每股6元股利，其中，現金股利5.8元、股票股利0.2元，將待5月26日年度股東會通過。若以中租昨天收盤價107元計算，現金股息殖利率約5.4%。
中租3月單月合併營收84.1億元，月增12%，創近11個月新高；累計前三月營收約240億元，年減3%。其中，台灣、中國大陸前三月累計營收分別年減0.8%、年減12%，東協地區累計營收則是年增9%，顯示台灣市場相對持平、中國大陸市場則承受較大壓力、東協則是延續成長動能。
在獲利方面，3月單月自結合併稅後純益新台幣21.9億元，月增42%。
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