中租首季EPS 3.26元 發6元股利

國際油價飆升、塑化產品價格大漲，台塑四寶昨（10）日公告3月營收及首季獲利，3月營收年增率達39.2%以上，帶動四寶首季獲利全面衝高；其中，南亞因電子事業表現亮麗，首季獲利寫15季以來新高。台塑四寶第1季稅後純益合計441.77億元，年增逾十倍、季增543%。

2026-04-11 00:05