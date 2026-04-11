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永豐金首季每股賺0.75元創同期新高 年化股東權益報酬率17%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐金控。永豐金控／提供
永豐金控。永豐金控／提供

永豐金控（2890）公布自結獲利，今年首季稅後純益為109.41億元，年增52%，主要受惠於核心子公司獲利創歷史新高所驅動。永豐金首季每股稅後純益（EPS）為0.75元，雙雙創下公司歷史同期新高，年化股東權益報酬率達17.0%。

永豐銀行首季連續第六年獲利創同期新高紀錄，稅後純益達73.49億元，年增18%。淨收益成長是由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為24%與6%，而金融交易相關淨收益亦增加，資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.11%。

京城銀行首季稅後純益為15.39億元，除了1月京城銀國際租賃處分利得2.87億元 ，利息淨收益與手續費淨收益皆有顯著成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.06%。

永豐金證券首季稅後純益達23.62億元，年增96%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為85%。

至於3月單月表現： 永豐金控3月稅後純益為27.49億元，月減11%，主要歸因於資本市場波動。永豐銀行稅後純益為19.69億元，月增4%，獲利成長主要因核心淨收益仍維持強勁的成長動能。京城銀行稅後純益為4.2億元月減14%，主要因資本利得減少，抵銷了利息淨收益與手續費淨收益的成長。永豐金證券稅後純益為5.49億元，月減7%，主要受到資本利得減少與所得稅費用增加的影響，抵銷了手續費淨收益的成長。

永豐銀 永豐 京城銀

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