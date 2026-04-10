聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼3月業績 攀十個月高點

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日公布3月營收為286.22億元，為近十個月新高，月增16.7%、年減2.3%。該公司將於下周開出5月盤價，在亞洲扁鋼胚、熱軋報價上攻下，加上鐵礦砂和焦煤站穩高檔，市場預期新盤續漲可期，將挑戰連四個月全面漲價。

中鋼表示，在鋼市動能顯著好轉下，上月持續帶動下游積極回補庫存，以3月出貨量達107.6萬公噸，較2月的94.8萬公噸，增加12.8萬公噸，增幅13.5%，進而挹注整體營收表現。

中鋼累計今年第1季營收達791.62億元，年減4.8%。中鋼昨日下跌0.15元，收於20.05元。

展望營運前景，法人指出，中鋼順應近期國際鋼價與國內流通行情漲勢，自2月起啟動盤價全面漲價行動，以4月的月盤為例，七大鋼品漲價每公噸1,000至1,200元。

而近日國際鋼市再有重大變化，受美以連環攻擊影響，伊朗兩大鋼鐵巨頭-穆巴拉克鋼鐵（Mobarakeh Steel）與胡齊斯坦鋼鐵（Khuzestan Steel）已完全停擺。這兩家企業產能占伊朗鋼品總產量近半，預計重新啟動需六個月至一年。

由於伊朗鋼材一年出口約500萬公噸，多以扁鋼胚為主，而中東戰火延燒本來就影響扁鋼胚供應，伊朗兩大鋼廠遭到轟炸讓鋼胚供給更加吃緊，加上海運受阻，亞洲扁胚供給雪上加霜，推升鋼胚報價相較今年初的底部行情最少上漲每公噸80至100美元，並推漲大宗底材熱軋報價達每公噸620美元以上。

同時，在原物料價格變化方面，煤鐵原物料行情依然呈現走揚態勢，鐵礦砂價格繼突破每公噸100美元後，目前處於每公噸107至109美元盤旋；煉焦煤價格同步上升至每公噸238至240美元區間，對中鋼5月新盤漲具有進一步加持效應。

中鋼 鐵礦砂價格 營收

延伸閱讀

中鋼營收／3月286億元為近十個月新高 年減2.3%

中鋼棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗產品 取得兩大認證平台環境認證

中鋼棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗產品取得兩大認證平台環境認證聲明書

華新3月營收157.22億元 年增2.51%

相關新聞

台塑四寶Q1獲利大增十倍 油價飆升帶旺塑化產品

國際油價飆升、塑化產品價格大漲，台塑四寶昨（10）日公告3月營收及首季獲利，3月營收年增率達39.2%以上，帶動四寶首季獲利全面衝高；其中，南亞因電子事業表現亮麗，首季獲利寫15季以來新高。台塑四寶第1季稅後純益合計441.77億元，年增逾十倍、季增543%。

永豐金首季每股賺0.75元創同期新高 年化股東權益報酬率17%

永豐金控公布自結獲利，今年首季稅後純益為109.41億元，年增52%，主要受惠於核心子公司獲利創歷史新高所驅動。永豐金首季每股稅後純益（EPS）為0.75元，雙雙創下公司歷史同期新高，年化股東權益報酬率達17.0%。

中租首季EPS 3.26元 發6元股利

中租控股昨（10）日公告2026年3月自結合併營收與獲利概況，其中，3月合併營收為84.1億元，創近11個月新高，累計前三月營收240億元，年減3%；獲利部分，3月稅後純益21.9億元，月增42%，累計前三月稅後純益55.7億元，年增1%，每股稅後純益（EPS）3.26元。

統一、統一超3月、第1季營收雙旺 強化生態圈布局

統一（1216）與統一超3月營收昨（10）日出爐，受惠於傳統旺季及WBC賽事商機加持，統一及統一超3月營收及首季營收雙創同期新高。展望第2季，統一將以「多元化商品」及「多角化經營」兩大強項，加強集團通路、生態圈與物流發展，進一步推升統一及統一超營收穩健向上攀升。

重電三雄營收 創最強3月

華城（1519）、士電及中興電昨（10）日公告3月營收，受惠電力設備市場需求暢旺，三大重電廠單月、首季營收均為同期新高。

台泥3月合併營收年減8% 亞泥3月營收年減18%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥昨（10）日公布3月合併營收，台泥單月合併營收124.1億元，較上月增44.4%，主要是處分海螺股票增加權益金額近10億元；亞泥單月合併營收53.49億元，受惠春節後需求回溫，較上月成長53.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。