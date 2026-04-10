中鋼3月業績 攀十個月高點

中鋼（2002）昨（10）日公布3月營收為286.22億元，為近十個月新高，月增16.7%、年減2.3%。該公司將於下周開出5月盤價，在亞洲扁鋼胚、熱軋報價上攻下，加上鐵礦砂和焦煤站穩高檔，市場預期新盤續漲可期，將挑戰連四個月全面漲價。

中鋼表示，在鋼市動能顯著好轉下，上月持續帶動下游積極回補庫存，以3月出貨量達107.6萬公噸，較2月的94.8萬公噸，增加12.8萬公噸，增幅13.5%，進而挹注整體營收表現。

中鋼累計今年第1季營收達791.62億元，年減4.8%。中鋼昨日下跌0.15元，收於20.05元。

展望營運前景，法人指出，中鋼順應近期國際鋼價與國內流通行情漲勢，自2月起啟動盤價全面漲價行動，以4月的月盤為例，七大鋼品漲價每公噸1,000至1,200元。

而近日國際鋼市再有重大變化，受美以連環攻擊影響，伊朗兩大鋼鐵巨頭-穆巴拉克鋼鐵（Mobarakeh Steel）與胡齊斯坦鋼鐵（Khuzestan Steel）已完全停擺。這兩家企業產能占伊朗鋼品總產量近半，預計重新啟動需六個月至一年。

由於伊朗鋼材一年出口約500萬公噸，多以扁鋼胚為主，而中東戰火延燒本來就影響扁鋼胚供應，伊朗兩大鋼廠遭到轟炸讓鋼胚供給更加吃緊，加上海運受阻，亞洲扁胚供給雪上加霜，推升鋼胚報價相較今年初的底部行情最少上漲每公噸80至100美元，並推漲大宗底材熱軋報價達每公噸620美元以上。

同時，在原物料價格變化方面，煤鐵原物料行情依然呈現走揚態勢，鐵礦砂價格繼突破每公噸100美元後，目前處於每公噸107至109美元盤旋；煉焦煤價格同步上升至每公噸238至240美元區間，對中鋼5月新盤漲具有進一步加持效應。