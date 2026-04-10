聽新聞
0:00 / 0:00

美利達3月營收年減16% 巨大3月合併營收年減17%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車雙雄3月及第1季營收都較去年同期衰退，巨大集團（9921）3月合併營收55.98億元，年減17%；第1季合併營收125.24億，年減25.7%。美利達（9914）3月營收24.1億元，年減16.9%；第1季營收54.9億元，年減27.5%。

自行車鏈條大廠桂盟3月營收4.78億元，年增0.99%，累計第1季營收13.02億元，年增1.83%，隨著市場逐漸回溫，桂盟的業績表現已較去年同期回溫。

巨大指出，3月自有品牌方面，受春季銷售旺季啟動及新品上市帶動，歐洲市場銷售動能回溫，整體營收成長約15%，其中德國地區表現尤為亮眼，單月營收年增逾三成。中國大陸市場內銷需求仍顯疲弱。

德國 桂盟 營收

延伸閱讀

淡季不淡 瓦城、全家餐飲營收創最旺首季

製鞋廠寶成、來億、中傑 3月及首季營收同步衰退 第2季將迎旺季效應

平和環保營收／3月4,969萬元 月增45.7%、年減14.7% 為近半年新高

自行車雙雄3月業績下滑 桂盟逆勢小幅成長

相關新聞

台塑四寶Q1獲利大增十倍 油價飆升帶旺塑化產品

國際油價飆升、塑化產品價格大漲，台塑四寶昨（10）日公告3月營收及首季獲利，3月營收年增率達39.2%以上，帶動四寶首季獲利全面衝高；其中，南亞因電子事業表現亮麗，首季獲利寫15季以來新高。台塑四寶第1季稅後純益合計441.77億元，年增逾十倍、季增543%。

永豐金首季每股賺0.75元創同期新高 年化股東權益報酬率17%

永豐金控公布自結獲利，今年首季稅後純益為109.41億元，年增52%，主要受惠於核心子公司獲利創歷史新高所驅動。永豐金首季每股稅後純益（EPS）為0.75元，雙雙創下公司歷史同期新高，年化股東權益報酬率達17.0%。

中租首季EPS 3.26元 發6元股利

中租控股昨（10）日公告2026年3月自結合併營收與獲利概況，其中，3月合併營收為84.1億元，創近11個月新高，累計前三月營收240億元，年減3%；獲利部分，3月稅後純益21.9億元，月增42%，累計前三月稅後純益55.7億元，年增1%，每股稅後純益（EPS）3.26元。

統一、統一超3月、第1季營收雙旺 強化生態圈布局

統一（1216）與統一超3月營收昨（10）日出爐，受惠於傳統旺季及WBC賽事商機加持，統一及統一超3月營收及首季營收雙創同期新高。展望第2季，統一將以「多元化商品」及「多角化經營」兩大強項，加強集團通路、生態圈與物流發展，進一步推升統一及統一超營收穩健向上攀升。

重電三雄營收 創最強3月

華城（1519）、士電及中興電昨（10）日公告3月營收，受惠電力設備市場需求暢旺，三大重電廠單月、首季營收均為同期新高。

台泥3月合併營收年減8% 亞泥3月營收年減18%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥昨（10）日公布3月合併營收，台泥單月合併營收124.1億元，較上月增44.4%，主要是處分海螺股票增加權益金額近10億元；亞泥單月合併營收53.49億元，受惠春節後需求回溫，較上月成長53.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。