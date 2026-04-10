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美利達3月營收年減16% 巨大3月合併營收年減17%
自行車雙雄3月及第1季營收都較去年同期衰退，巨大集團（9921）3月合併營收55.98億元，年減17%；第1季合併營收125.24億，年減25.7%。美利達（9914）3月營收24.1億元，年減16.9%；第1季營收54.9億元，年減27.5%。
自行車鏈條大廠桂盟3月營收4.78億元，年增0.99%，累計第1季營收13.02億元，年增1.83%，隨著市場逐漸回溫，桂盟的業績表現已較去年同期回溫。
巨大指出，3月自有品牌方面，受春季銷售旺季啟動及新品上市帶動，歐洲市場銷售動能回溫，整體營收成長約15%，其中德國地區表現尤為亮眼，單月營收年增逾三成。中國大陸市場內銷需求仍顯疲弱。
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