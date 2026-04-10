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華航、長榮航3月營收創高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

3月航空客運與貨運雙旺，華航（2610）、長榮航3月營收都創下歷史單月新高，星宇航空台灣虎航也繳出次高亮麗成績，美伊戰爭帶動航空貨運走強，消費者3月急著搶票，航空業3月營收受惠；4月還有賞櫻團需求加持，航空四雄營收表現仍有想像空間。

華航集團3月合併營收為207.8億元，年增20%，客運營收126.1億元，年增26.5%；貨運營收63.1億元，年增 7.1%，整體客貨營收表現亮眼。長榮航3月合併營收達215.8億元，年增18.5%，累計合併營收達605.1億元，年增10.1%。

星宇航空3月總營收為47.2億元，年增率33.1%；第1季營收達137.6億元，年增22.9%，其中3月客運營收37.6億元，年增31%，受中東戰事影響，部分旅客改由台灣轉機，帶動公司載客率與票價同步上揚。台灣虎航3月自結單月營收達17.9億元，年增27%，第1季營收55.4億元，年增19.6%。

華航指出，3月進入賞櫻旅遊熱潮，歐洲、北美、東北亞航線平均載客率皆超過八成，其中以東京、大阪、名古屋、福岡、北海道等最受旅客喜愛，載客率超過九成。歐洲線直飛需求旺，華航4月起擴大歐洲線布局，布拉格增至每周三班，提供一個月免費布拉格機場往返德國德勒斯登中央車站的接駁巴士服務，預估載客率約九成。

長榮航也表示，3月客運市場隨春季旅遊需求升溫，整體營收表現優異。美加及東南亞航線受惠春節後越菲裔返美及School Holiday需求發酵，訂位動能明顯轉強；歐洲航線西向受亞洲出遊與避冬回程需求支撐，加上美以伊戰爭，導致中東籍航空減班或停飛，進一步提升歐美航班機位需求，載客率與均價同步提升; 東北亞則在WBC賽事及賞櫻旺季帶動下呈現價量齊揚走勢; 大陸航線亦延續之前的旅遊熱度，需求熱絡。整體而言，在市場需求穩定支撐下，3月客運營收表現亮眼。

至於航空貨運的部分，農曆新年假期後，各行各業開始恢復出貨，受惠AI伺服器、半導體機台與設備、無人機等相關貨源出貨強勁，帶動3月價量雙雙上揚；4月航空貨運市場相當旺，再加上加收燃油附加費，成為推升華航、長榮航4月營收成長的重要動能。

台灣虎航 營收 星宇航空

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