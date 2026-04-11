台灣大第1季EPS 冠同業

電信三雄昨（10）日公布營運表現，台灣大（3045）3月每股純益0.49元，第1季每股純益1.37元，拿下電信單月及累計每股獲利王，中華電信第1季每股純益1.3元，遠傳則為1.03元。

此外，中華電信斥資6.2億元，投資全光網路AI基金，遠傳子公司聚流推出「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲服務。

中華電信3月營收207.9億元，年增7.6%，為同期新高，每股純益0.42元，第1季合併營收599.9億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利101.1億元，年增3.2%，每股純益1.30元，營收、獲利皆超越年度財測目標。

中華電信表示，3月營收成長主因為資通訊業務擴張、電信核心業務穩健及銷貨收入成長，加上子公司精測訂單增加；資通訊業務受惠政府大型網路維運專案、美國子公司大型建廠專案，IDC機房建置案完工交付；3月WBC世界棒球經典賽轉播推升行動加值服務營收雙位數成長。

此外，中華電信董事會通過斥資2,000萬美元（約新台幣6.2億元）投資IOWN AI Fund I, L.P.，強化轉投資策略，配合IOWN業務發展。日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，打造超高速，超低延遲，僅1%用電量的IOWN全光化網路，解決AIDC間連接。

台灣大3月營收171.1億元，年增5.8%，稅後純益15億元，年增21.1%，每股純益0.49元，為近20個月來新高；第1季營收497.8億元，年增3.3%，稅後純益41.5億元，年增13%，每股純益1.37元。

台灣大指出，三大成長引擎動能持續發揮，電信本業受惠智慧型手機月租用戶ARPU穩健成長，家戶事業年增16%；Telco+企業電信事業則受惠AICT專案與AIDC等AI動能貢獻，營收雙位數成長；Telco+Tech科技電信事受惠momo營收較去年成長，品牌電商業務亦有顯著增長。

遠傳3月受惠新機上市帶動5G換機與升級需求，數位生活穩健推進，3月合併營收91.36億元，年增3.6%，稅後純益12.4億元，年增13%，每股純益0.34元，營收、獲利均創新高。第1季營收278.05億元，年增6.8%，稅後純益37.08億元，年增14.4%，每股純益1.03元，營收、獲利超越財測，EPS達成率達108%。

遠傳表示，3月月租用戶5G滲透率48.4%，領先同業；數遠傳friDay影音、帳單代收及「遠傳守護網」等業務雙位數，並以系統整合實力及應用，推進企業資通訊業務。遠傳打造「遠傳心生活」App已突破800萬下載量，更進一步宣布推出「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲服務平台打造從找餐廳到完成用餐的一站式服務。