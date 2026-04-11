聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大第1季EPS 冠同業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大董事長蔡明忠。 台灣大哥大╱提供
台灣大哥大董事長蔡明忠。 台灣大哥大╱提供

電信三雄昨（10）日公布營運表現，台灣大（3045）3月每股純益0.49元，第1季每股純益1.37元，拿下電信單月及累計每股獲利王，中華電信第1季每股純益1.3元，遠傳則為1.03元。

此外，中華電信斥資6.2億元，投資全光網路AI基金，遠傳子公司聚流推出「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲服務。

中華電信3月營收207.9億元，年增7.6%，為同期新高，每股純益0.42元，第1季合併營收599.9億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利101.1億元，年增3.2%，每股純益1.30元，營收、獲利皆超越年度財測目標。

中華電信表示，3月營收成長主因為資通訊業務擴張、電信核心業務穩健及銷貨收入成長，加上子公司精測訂單增加；資通訊業務受惠政府大型網路維運專案、美國子公司大型建廠專案，IDC機房建置案完工交付；3月WBC世界棒球經典賽轉播推升行動加值服務營收雙位數成長。

此外，中華電信董事會通過斥資2,000萬美元（約新台幣6.2億元）投資IOWN AI Fund I, L.P.，強化轉投資策略，配合IOWN業務發展。日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，打造超高速，超低延遲，僅1%用電量的IOWN全光化網路，解決AIDC間連接。

台灣大3月營收171.1億元，年增5.8%，稅後純益15億元，年增21.1%，每股純益0.49元，為近20個月來新高；第1季營收497.8億元，年增3.3%，稅後純益41.5億元，年增13%，每股純益1.37元。

台灣大指出，三大成長引擎動能持續發揮，電信本業受惠智慧型手機月租用戶ARPU穩健成長，家戶事業年增16%；Telco+企業電信事業則受惠AICT專案與AIDC等AI動能貢獻，營收雙位數成長；Telco+Tech科技電信事受惠momo營收較去年成長，品牌電商業務亦有顯著增長。

遠傳3月受惠新機上市帶動5G換機與升級需求，數位生活穩健推進，3月合併營收91.36億元，年增3.6%，稅後純益12.4億元，年增13%，每股純益0.34元，營收、獲利均創新高。第1季營收278.05億元，年增6.8%，稅後純益37.08億元，年增14.4%，每股純益1.03元，營收、獲利超越財測，EPS達成率達108%。

遠傳表示，3月月租用戶5G滲透率48.4%，領先同業；數遠傳friDay影音、帳單代收及「遠傳守護網」等業務雙位數，並以系統整合實力及應用，推進企業資通訊業務。遠傳打造「遠傳心生活」App已突破800萬下載量，更進一步宣布推出「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲服務平台打造從找餐廳到完成用餐的一站式服務。

基金 台灣大 遠傳

延伸閱讀

電信三雄3月獲利出爐 台灣大奪單月、首季EPS王

電力市場太旺！重電四巨頭第1季營收全面創同期新高

聯強首季營收1262億元年增38% 創單季新高

中華電營收／業績旺旺！3月207億元 年增7.55%、創同期新高

相關新聞

台塑四寶Q1獲利大增十倍 油價飆升帶旺塑化產品

國際油價飆升、塑化產品價格大漲，台塑四寶昨（10）日公告3月營收及首季獲利，3月營收年增率達39.2%以上，帶動四寶首季獲利全面衝高；其中，南亞因電子事業表現亮麗，首季獲利寫15季以來新高。台塑四寶第1季稅後純益合計441.77億元，年增逾十倍、季增543%。

永豐金首季每股賺0.75元創同期新高 年化股東權益報酬率17%

永豐金控公布自結獲利，今年首季稅後純益為109.41億元，年增52%，主要受惠於核心子公司獲利創歷史新高所驅動。永豐金首季每股稅後純益（EPS）為0.75元，雙雙創下公司歷史同期新高，年化股東權益報酬率達17.0%。

中租首季EPS 3.26元 發6元股利

中租控股昨（10）日公告2026年3月自結合併營收與獲利概況，其中，3月合併營收為84.1億元，創近11個月新高，累計前三月營收240億元，年減3%；獲利部分，3月稅後純益21.9億元，月增42%，累計前三月稅後純益55.7億元，年增1%，每股稅後純益（EPS）3.26元。

重電三雄營收 創最強3月

華城（1519）、士電及中興電昨（10）日公告3月營收，受惠電力設備市場需求暢旺，三大重電廠單月、首季營收均為同期新高。

台泥3月合併營收年減8% 亞泥3月營收年減18%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥昨（10）日公布3月合併營收，台泥單月合併營收124.1億元，較上月增44.4%，主要是處分海螺股票增加權益金額近10億元；亞泥單月合併營收53.49億元，受惠春節後需求回溫，較上月成長53.1%。

寶成3月合併營收年減11% 來億減20%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布3月自結合併營收193.83億元、年減11.1%；累計第1季合併營收630.92億元、年減5.9%。製鞋大廠來億-KY自結3月合併營收27.79億元、年減20.6%；累計第1季合併營收70.77億元、年減26.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。