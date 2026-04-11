重電三雄營收 創最強3月

華城（1519）、士電及中興電昨（10）日公告3月營收，受惠電力設備市場需求暢旺，三大重電廠單月、首季營收均為同期新高。

華城3月營收20.36億元，年增3.38%；今年第1季營收47.56億元，年增7.58%。士電3月營收42.3億元，年增35.34%；今年第1季營收115.58億元，年增12.28%。中興電3月營收24.77億元，年增4.84%；今年第1季營收64.9億元，年增0.67%。

華城近年大吃美國電力商機，加上受惠於AI產業發展推升電力設備需求，在手訂單能見度達2028年，其中AI資料中心（AIDC）應用相關訂單達120億元。華城表示，相關訂單從2024年底陸續出貨，規劃出貨至2028年。

士電受惠台電強韌電網計畫、國內AI產業擴廠、北美市場電網等三大動能，今年可望持續維持雙位數成長。士電表示，目前在手訂單到2028年，並已開始接2029、2030年訂單，產品交期平均約1.5年至二年，預期未來五至十年重電產品前景可期。

中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度三年。中興電表示，除了強韌電網計畫，台電另釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。