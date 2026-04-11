聽新聞
0:00 / 0:00

重電三雄營收 創最強3月

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華城（1519）、士電及中興電昨（10）日公告3月營收，受惠電力設備市場需求暢旺，三大重電廠單月、首季營收均為同期新高。

華城3月營收20.36億元，年增3.38%；今年第1季營收47.56億元，年增7.58%。士電3月營收42.3億元，年增35.34%；今年第1季營收115.58億元，年增12.28%。中興電3月營收24.77億元，年增4.84%；今年第1季營收64.9億元，年增0.67%。

華城近年大吃美國電力商機，加上受惠於AI產業發展推升電力設備需求，在手訂單能見度達2028年，其中AI資料中心（AIDC）應用相關訂單達120億元。華城表示，相關訂單從2024年底陸續出貨，規劃出貨至2028年。

士電受惠台電強韌電網計畫、國內AI產業擴廠、北美市場電網等三大動能，今年可望持續維持雙位數成長。士電表示，目前在手訂單到2028年，並已開始接2029、2030年訂單，產品交期平均約1.5年至二年，預期未來五至十年重電產品前景可期。

中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度三年。中興電表示，除了強韌電網計畫，台電另釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

台電 美國 華城

延伸閱讀

電信三雄3月獲利出爐 台灣大奪單月、首季EPS王

電力市場太旺！重電四巨頭第1季營收全面創同期新高

台達電搶鏡 營收創新高 3月衝上597億元、月增近二成

大東電營收／第1季18.6億元、連七季創高 電纜打入美國雲端資料中心

相關新聞

台塑四寶Q1獲利大增十倍 油價飆升帶旺塑化產品

國際油價飆升、塑化產品價格大漲，台塑四寶昨（10）日公告3月營收及首季獲利，3月營收年增率達39.2%以上，帶動四寶首季獲利全面衝高；其中，南亞因電子事業表現亮麗，首季獲利寫15季以來新高。台塑四寶第1季稅後純益合計441.77億元，年增逾十倍、季增543%。

永豐金首季每股賺0.75元創同期新高 年化股東權益報酬率17%

永豐金控公布自結獲利，今年首季稅後純益為109.41億元，年增52%，主要受惠於核心子公司獲利創歷史新高所驅動。永豐金首季每股稅後純益（EPS）為0.75元，雙雙創下公司歷史同期新高，年化股東權益報酬率達17.0%。

中租首季EPS 3.26元 發6元股利

中租控股昨（10）日公告2026年3月自結合併營收與獲利概況，其中，3月合併營收為84.1億元，創近11個月新高，累計前三月營收240億元，年減3%；獲利部分，3月稅後純益21.9億元，月增42%，累計前三月稅後純益55.7億元，年增1%，每股稅後純益（EPS）3.26元。

重電三雄營收 創最強3月

華城（1519）、士電及中興電昨（10）日公告3月營收，受惠電力設備市場需求暢旺，三大重電廠單月、首季營收均為同期新高。

台泥3月合併營收年減8% 亞泥3月營收年減18%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥昨（10）日公布3月合併營收，台泥單月合併營收124.1億元，較上月增44.4%，主要是處分海螺股票增加權益金額近10億元；亞泥單月合併營收53.49億元，受惠春節後需求回溫，較上月成長53.1%。

寶成3月合併營收年減11% 來億減20%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布3月自結合併營收193.83億元、年減11.1%；累計第1季合併營收630.92億元、年減5.9%。製鞋大廠來億-KY自結3月合併營收27.79億元、年減20.6%；累計第1季合併營收70.77億元、年減26.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。