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統一、統一超3月、第1季營收雙旺 強化生態圈布局

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
統一董事長羅智先。聯合報系資料照
統一董事長羅智先。聯合報系資料照

統一（1216）與統一超3月營收昨（10）日出爐，受惠於傳統旺季及WBC賽事商機加持，統一及統一超3月營收及首季營收雙創同期新高。展望第2季，統一將以「多元化商品」及「多角化經營」兩大強項，加強集團通路、生態圈與物流發展，進一步推升統一及統一超營收穩健向上攀升。

統一集團3月營收達573.7億元，年增2.5％；轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業銷售挹注，首季營收達1,750.1億元，年增3.4％，單月首季雙創同期新高；法人推估，第1季在轉投資統一中控、統一超、統一中控及家樂福等轉投資事業挹注，獲利有望同步衝高。

統一企業朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲到電商等涉獵領域極為廣泛，在多角化業務組合的布局模式下，集團的各單位發揮共濟的互補功能，推升集團營運。

統一超同步公布3月營收達297.6億元，年增4.9%，首季營收達885.2億元，年增4.5%，單月與首季營收同創新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店，全台門市與智FUN機等多元服務據點合計超過8,360家，積極把握元宵節、38婦女節、國際運動賽事等生活消費需求，聚焦會員、鮮食、咖啡、茶飲、i預購等差異化結構開發創新話題商品、策動主題活動，有效提升銷售、帶進來客，挹注本業業績持續成長。

轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一精工（速邁樂加油站）、統一速達（黑貓宅急便）均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，透過跨產業、跨通路及海內外策略結盟，持續擴大具差異化優勢的「OPENPOINT點數生態圈」。截至目前已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，並結合線上與線下通路推廣中國信託uniopen聯名卡，有效提升點數流通量與會員互動黏著度。截至3月底，會員數已逼近2,000萬人，會員規模與活躍度穩健成長。

統一速達 統一集團 物流

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