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八方雲集營收／牛小排攻高價帶見效 3月登頂、首季創高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集表示，3月份業績強勢來自需求面與供給面的雙重驅動。聯合報系資料照 季相儒
八方雲集表示，3月份業績強勢來自需求面與供給面的雙重驅動。聯合報系資料照 季相儒

八方雲集（2753）受惠農曆春節假期結束後消費者外食頻率明顯回升，加上3月開學季帶動商辦與學區門市來客回流，3月合併營收8.1億元、年增7.06%，月增22.43%，單月營收創集團歷史新高；首季合併營收22.63億元，較2025年同期21.77億元成長3.93%，為歷年首季新高紀錄，亦為集團上市以來單季次高紀錄，僅次於2025年第4季的23.04億元，單月與季度營收雙雙寫下亮眼里程碑。

八方雲集表示，3月份業績強勢來自需求面與供給面的雙重驅動。需求面上，農曆春節結束後外食需求集中釋放，消費者外出用餐頻率明顯回升，學區與商辦周邊門市人流顯著增加，鍋貼、水餃、金牌牛肉麵等主力熱食商品銷售同步走揚；供給面上，3月份為完整31天且全月無國定假日或連續假期，門市得以維持穩定全天候營運，有效累積整月業績動能。

更值得關注的是展店規模帶來的乘數效果，對比2025年3月底，台灣八方雲集品牌門市當時為1,018家，而在2026年3月時已成長至1,040家；梁社漢排骨品牌也從2025年3月的231家，擴張至2026年3月的250家，兩大主力品牌淨增門市合計逾40家。

在連鎖餐飲商業模式中，每一家新門市的穩定營運均能直接給予集團最持續性的營收貢獻，門店擴張所形成的規模經濟效益，正是集團年增動能持續穩健的結構性支撐，也是投資人評估長期獲利能力的關鍵指標。

八方雲集進一步表示，集團旗下八方雲集與梁社漢排骨雙品牌三月份同步推出「美國USDA CHOICE等級帶骨牛小排飯麵」系列，為集團有史以來首次跨入高單價旗艦商品區間，以USDA CHOICE等級的美國帶骨牛小排為主角，在食材標準與品項規格上均屬前所未有的創新嘗試，推出後在市場上引發高度話題討論，更有助於品牌觸及過去較少經營的高價格帶消費族群，展現品牌向上經營、拓展新價格帶消費市場的積極企圖心。值得一提的是，帶骨牛小排系列在企業會議便當市場中表現尤為突出，商務會議、董事會及業務會談等高階場合，選用具USDA認證標章的美國頂級牛小排作為餐食安排，不僅呼應主辦單位對賓客的重視，更能彰顯其尊榮規格。

展望第2季，八方雲集表示，端午節前後消費者習慣以肉粽祭祀與家庭聚食，傳統節慶飲食文化可能使部分外食需求暫時移轉，集團將密切觀察節慶期間消費行為變化，以穩健因應季節性波動。美國市場方面，德州、加州等地展店計畫持續穩健推進，海外市場的規模化布局將持續挹注集團中長期成長動能。集團亦持續關注國際原物料價格走勢及全球貿易情勢變化，以穩健踏實為優先原則，彈性應對外部環境風險。「八方點」線上點餐系統持續於全台門市普及導入，搭配自助點餐機的推廣設置，有效提升消費者點餐效率和體驗。

營收 春節 八方雲集

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