快訊

電力市場太旺 重電四巨頭第1季營收全面創同期新高

「3顆核彈」衝擊民進黨年底選情 楊蕙如：5縣市版圖恐下修

聽新聞
0:00 / 0:00

製鞋廠寶成、來億、中傑 3月及首季營收同步衰退 第2季將迎旺季效應

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布3月自結合併營收193.83億元、年減11.1%；累計第1季合併營收630.92億元、年減5.9%。

製鞋大廠來億-KY（6890）自結3月合併營收27.79億元、年減20.6%；累計第1季合併營收70.77億元、年減26.9%。

另一家製鞋大廠中傑-KY（6965）自結3月合併營收18.30億元、年減21.3%；累計第1季合併營收48.82億元、年減20%。

展望第2季，製鞋業進入傳統旺季，加上今年史上規模最大的世足賽將於6月登場，品牌客戶陸續啟動拉貨潮。法人估，第1季將是今年的低點，隨後逐季增溫，下半年也將優於上半年。

寶成重要子公司裕元工業3月營收為6.04億美元（折合約新台幣192.99億元）、年減8.2%；其中製鞋業務當月營收年減11.1%；累計第1季營收為19.85億美元、年減2.2%，其中製鞋業務累計營收年減5.5%。

而由裕元工業零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，3月自結營收為人民幣13.52億元（折合約1.95億美元）、年減6.3%；累計第1季營收為人民幣50.51億元（折合約7.30億美元）、年減1.1%，反映主要營運地區中國大陸消費動能持續波動。

來億指出，第1季受到Converse出貨下滑，加上Adidas上半年為產品轉換期的影響，產能利用率降低，加上去年同期基期較高，導致營收下滑。但第2季進入傳統旺季，營收將季增。

至於下半年營收，來億認為有望恢復成長，全年先看持平去年。目前，美伊戰事仍是最大變數，預期將影響中東周邊市場需求，但因今年國際運動賽事多，仍有望帶動運動熱潮、進一步刺激消費需求。

營收 世足賽 寶成

延伸閱讀

建新營收／3月2.91億元創同期新高 一條龍物流效益助攻第2季續揚

水泥雙雄台泥、亞泥3月營收雙雙較上月大增四、五成

和碩3大產品線同步成長 3月營收月增23%

聖暉、朋億營收歷年最旺3月 銳澤第1季創同期新高

相關新聞

八方雲集營收／牛小排攻高價帶見效 3月登頂、首季創高

八方雲集（2753）受惠農曆春節假期結束後消費者外食頻率明顯回升，加上3月開學季帶動商辦與學區門市來客回流，3月合併營收8.1億元、年增7.06%，月增22.43%，單月營收創集團歷史新高；首季合併營收22.63億元，較2025年同期21.77億元成長3.93%，為歷年首季新高紀錄，亦為集團上市以來單季次高紀錄，僅次於2025年第4季的23.04億元，單月與季度營收雙雙寫下亮眼里程碑。

台灣虎航營收／3月17.9億元、年增27% 首季55.4億元創新高

台灣虎航（6757）10日公布2026年3月自結單月營收達17.9億元，年增27%，創歷史次高紀錄。第1季逢寒假、春節9天連假，再加上WBC世界棒球經典賽預賽於日本東京巨蛋開打及櫻花陸續提早綻放而帶動集客效應，第1季整體出遊需求旺盛，推升單季平均載客率達創紀錄的92%，2026年首季合併營收達55.4億元，刷新歷史新高，年增19.6%。

交屋挹注！興富發、潤隆3月營收翻倍成長

興富發（2542）及集團旗下潤隆（1808）10日公告營收，興富發3月營收71.93億元，年增15.37倍；累計今年第1季營收161.91億元，年增13.61倍。潤隆3月營收22.01億元，年增682.59倍；累計今年第1季營收53.92億元，年增173.44倍。

國喬董事會通過現增發行新股 加速高值化轉型投資

國喬（1312）10日發重訊宣布，董事會通過現金增資案，決議辦理現金增資發行普通股，擬發行新股400,000仟股，強化財務結構、加速高值化轉型投資。

星宇航空營收／3月47.2億元 首季137億元、年增22.9%

星宇航空（2646）3月總營收為47.27億元，年增率33.1%。今年第1季累計總營收達137.6億元，較去年同期成長22.9%。其中，3月客運營收37.6億元，年增31%，受中東戰事影響，部分旅客改由台灣轉機，帶動公司載客率與票價同步上揚。

東哥遊艇營收／3月6.04億元 年增95.9% 第1季14.3億元

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公布3月合併營收6.04億元、年增95.9%；累計第1季合併營收約14.3億元，年增51.1%。該公司並指出，依據市場預測，未來五年遊艇市場的年複合成長率達6.31%，對整體產業前景抱持審慎樂觀的態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。