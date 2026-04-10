製鞋廠寶成、來億、中傑 3月及首季營收同步衰退 第2季將迎旺季效應

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布3月自結合併營收193.83億元、年減11.1%；累計第1季合併營收630.92億元、年減5.9%。

製鞋大廠來億-KY（6890）自結3月合併營收27.79億元、年減20.6%；累計第1季合併營收70.77億元、年減26.9%。

另一家製鞋大廠中傑-KY（6965）自結3月合併營收18.30億元、年減21.3%；累計第1季合併營收48.82億元、年減20%。

展望第2季，製鞋業進入傳統旺季，加上今年史上規模最大的世足賽將於6月登場，品牌客戶陸續啟動拉貨潮。法人估，第1季將是今年的低點，隨後逐季增溫，下半年也將優於上半年。

寶成重要子公司裕元工業3月營收為6.04億美元（折合約新台幣192.99億元）、年減8.2%；其中製鞋業務當月營收年減11.1%；累計第1季營收為19.85億美元、年減2.2%，其中製鞋業務累計營收年減5.5%。

而由裕元工業零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，3月自結營收為人民幣13.52億元（折合約1.95億美元）、年減6.3%；累計第1季營收為人民幣50.51億元（折合約7.30億美元）、年減1.1%，反映主要營運地區中國大陸消費動能持續波動。

來億指出，第1季受到Converse出貨下滑，加上Adidas上半年為產品轉換期的影響，產能利用率降低，加上去年同期基期較高，導致營收下滑。但第2季進入傳統旺季，營收將季增。

至於下半年營收，來億認為有望恢復成長，全年先看持平去年。目前，美伊戰事仍是最大變數，預期將影響中東周邊市場需求，但因今年國際運動賽事多，仍有望帶動運動熱潮、進一步刺激消費需求。