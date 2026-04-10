台灣虎航營收／3月17.9億元、年增27% 首季55.4億元創新高

台灣虎航（6757）10日公布2026年3月自結單月營收達17.9億元，年增27%，創歷史次高紀錄。第1季逢寒假、春節9天連假，再加上WBC世界棒球經典賽預賽於日本東京巨蛋開打及櫻花陸續提早綻放而帶動集客效應，第1季整體出遊需求旺盛，推升單季平均載客率達創紀錄的92%，2026年首季合併營收達55.4億元，刷新歷史新高，年增19.6%。

看準民眾為確保旅遊預算運用最大化，近期網路上的討論潮也紛紛提前規劃2026下半年至2027年初的旅程。10日台灣虎航亦宣布將於下周開賣2026冬季航班，且將針對符合尊榮虎（tigerprime）資格的會員，提供優先搶購的專屬權利，讓虎迷們能在油價波動之際，率先鎖定冬日假期的黃金機位，完成聰明旅遊的超前部署。

另外，針對近期中東局勢引發全球能源市場波動，以及航油價格（MOPS）墊高的趨勢，台灣虎航亦展現優異的營運韌性與風險控管能力。在油價波動期間優先強化具備成本效益之航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網獲利最佳化表現，並且全面檢視營運成本調節，主動應對市場變化，以確保旅客權益不受外部環境影響，提供更優質、安心的飛行體驗。