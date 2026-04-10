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潤泰新營收／3月28億元、年增21.95% 首季87.9億元
潤泰新（9945）10日公告，3月營收28.08億元，年增21.95%；累計今年第1季營收87.96億元，年增25.64%。
潤泰新表示，今年預計推出五個案，包括總銷580億元「南港之星」、總銷41億元台北市中正區「潤泰菁英匯」、總銷38億元「新洲美114地號」、總銷47億元「板橋環翠段案」、29億元「板橋新都段案」，合計全年推案量約735億元。
潤泰新表示，今年預售市場持續會是個案表現，交易量應該不會比今年差，其中品牌、地段的個案可逆勢突圍，比方說輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，帶動區域居住需求，南港同樣也是在科技產業、生技產業進駐後，串聯整個軟體園區，加上當地新案選擇不多，有這些條件加持的區域，銷售也會比較順利。
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