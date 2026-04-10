交屋挹注！興富發、潤隆3月營收翻倍成長

興富發（2542）及集團旗下潤隆（1808）10日公告營收，興富發3月營收71.93億元，年增15.37倍；累計今年第1季營收161.91億元，年增13.61倍。潤隆3月營收22.01億元，年增682.59倍；累計今年第1季營收53.92億元，年增173.44倍。

興富發表示，由於部分案量因缺工遞延，今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等。

此外，興富發未來五年交屋也有看頭，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

在銷售上，興富發目前在手案量達4,957.52億元，興富發表示，去年起啟動有感讓利、低自備雙管齊下策略，今年將延續，並透過精裝修贈送及結構工程期零付款等方式吸引剛性購屋族。

潤隆表示，今年首季主要受惠兩大百億級案量台中「VVS1」、「市政愛悅」持續交屋認列，下半年則有兩筆新案會完工，總銷約125億元。

展望未來，興富發表示，持續採取商辦與住宅雙軌布局，北部聚焦精華地段與高端市場，中南部掌握區域建設與人口紅利，且相當看好台灣商辦市場，尤其是微型商辦，再來則是企業總部，而集團兩產品皆有布局，住宅則以小坪數2房為主流。