快訊

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

國喬董事會通過現增發行新股 加速高值化轉型投資

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
國喬石化積極從傳統石化業轉型為高階複合材料供應商。國喬／提供
國喬石化積極從傳統石化業轉型為高階複合材料供應商。國喬／提供

國喬（1312）10日發重訊宣布，董事會通過現金增資案，決議辦理現金增資發行普通股，擬發行新股400,000仟股，強化財務結構、加速高值化轉型投資。

國喬表示，全球石化產業正進入深度的結構調整期，受地緣政治引發的油價波動及區域產能消長影響，傳統化工市場面臨考驗。面對產業環境的變遷，國喬石化展現靈活的經營韌性，10日董事會通過現金增資案，擬發行新股400,000仟股，透過強化財務結構並加速高值化轉型投資，以穩健姿態迎接景氣復甦的黎明。

國喬總經理曾嘉雄表示，針對國際能源波動，公司已建立完善的應變機制。高雄大社廠具備自主汽電共生與多元燃料組合，確保能源供應自給自足；泉州廠則採用先進PDH及PP製程，物耗及能耗優於同業，能源由於位處石化專區由園區大型燃煤熱電廠供應，成本基本上不受此波天然氣價格波動影響。

面對全球產能結構轉型，曾嘉雄認為，中國大陸與歐洲市場的汰弱留強，正是國喬切入高端市場的絕佳契機，公司將持續投入醫療級聚丙烯、儲能電池專用ABS及長碳鏈尼龍等電子材料研發，全面搶攻半導體產業在地化所帶動的高階材料需求。

為支持國喬從傳統石化業轉型為高階複合材料供應商的計畫，國喬10日董事會通過現金增資案，資金用於償還銀行借款及購置機器設備。國喬指出，此次增資將有效優化獲利結構，挹注強大營運動能，在景氣復甦之際加速切入高毛利市場。

國喬董事長邱德馨表示，財務優化與轉型投資必須並進，才能在變動的市場中站穩腳跟。展望今年，國喬將秉持審慎且機動的策略，緊隨全球減碳趨勢與高端材料需求穩健布局。國喬深信，憑藉穩定的能源自給能力與領先的研發技術，定能帶領股東與合作夥伴跨越產業波動，在市場回溫時締造新的營運高峰。

董事長 增資 普通股

延伸閱讀

捷流閥業營收／3月2.06億元年增17.1％ 整體訂單能見度長達6個月以上

維勝鋼鐵投資逾34億台南七股建新廠 強化鋼構產能

中裕董事會決議辦理私募普通股 發行不超過3,000萬股引進策略投資人

三大未來營收／3月2,655萬元 年增49%

相關新聞

製鞋廠寶成、來億、中傑 3月及首季營收同步衰退 第2季將迎旺季效應

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布3月自結合併營收193.83億元、年減11.1%；累計第1季合併營收630.92億元、年減5.9%。

台灣虎航營收／3月17.9億元、年增27% 首季55.4億元創新高

台灣虎航（6757）10日公布2026年3月自結單月營收達17.9億元，年增27%，創歷史次高紀錄。第1季逢寒假、春節9天連假，再加上WBC世界棒球經典賽預賽於日本東京巨蛋開打及櫻花陸續提早綻放而帶動集客效應，第1季整體出遊需求旺盛，推升單季平均載客率達創紀錄的92%，2026年首季合併營收達55.4億元，刷新歷史新高，年增19.6%。

交屋挹注！興富發、潤隆3月營收翻倍成長

興富發（2542）及集團旗下潤隆（1808）10日公告營收，興富發3月營收71.93億元，年增15.37倍；累計今年第1季營收161.91億元，年增13.61倍。潤隆3月營收22.01億元，年增682.59倍；累計今年第1季營收53.92億元，年增173.44倍。

國喬董事會通過現增發行新股 加速高值化轉型投資

國喬（1312）10日發重訊宣布，董事會通過現金增資案，決議辦理現金增資發行普通股，擬發行新股400,000仟股，強化財務結構、加速高值化轉型投資。

星宇航空營收／3月47.2億元 首季137億元、年增22.9%

星宇航空（2646）3月總營收為47.27億元，年增率33.1%。今年第1季累計總營收達137.6億元，較去年同期成長22.9%。其中，3月客運營收37.6億元，年增31%，受中東戰事影響，部分旅客改由台灣轉機，帶動公司載客率與票價同步上揚。

東哥遊艇營收／3月6.04億元 年增95.9% 第1季14.3億元

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公布3月合併營收6.04億元、年增95.9%；累計第1季合併營收約14.3億元，年增51.1%。該公司並指出，依據市場預測，未來五年遊艇市場的年複合成長率達6.31%，對整體產業前景抱持審慎樂觀的態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。