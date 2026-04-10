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星宇航空營收／3月47.2億元 首季137億元、年增22.9%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空3月總營收為47.27億元，年增率33.1%。記者黃仲明／攝影
星宇航空3月總營收為47.27億元，年增率33.1%。記者黃仲明／攝影

星宇航空（2646）3月總營收為47.27億元，年增率33.1%。今年第1季累計總營收達137.6億元，較去年同期成長22.9%。其中，3月客運營收37.6億元，年增31%，受中東戰事影響，部分旅客改由台灣轉機，帶動公司載客率與票價同步上揚。

貨運方面，3月貨運營收為4.32億元，月增23%、年增15%，在中東地區地緣政治情勢持續緊張下，部分海運訂單轉向空運，加以第1季末出貨需求升溫，「海轉空」與「季末效應」雙重帶動下，有效推升貨運量能，並支撐運價維持高檔。

星宇航空持續拓展中台灣航網布局，第四架航機投入中部市場，於3月30日及3月31日接續開航台中-東京、台中-熊本航線，並規劃逐步增班。東京航線開航初期每周飛航4班，4月15日至5月31日提升至每周8班，7月11日至8月20日調整為每周7班；熊本航線開航初期每周3班，5月1日至5月31日增為每周5班，7月10日至8月19日進一步提升至每周6班。隨東京與熊本航線加入，以及預計於6月開航之釜山航線，星宇航空自台中出發航點將陸續開闢至10個，大幅提升中部旅客直飛國際之便利性。

機隊方面，今年為星宇航空交機高峰期，第二架 A350-1000 已於3月18日交付抵台，預計今年將再迎來三架A350-1000，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，整體機隊規模預計於年底達到43架。

在運能配置方面，隨新機持續引進，星宇航空同步優化航網結構與機型配置，於熱門航線規劃放大機型及加班機。台北出發往日本沖繩、札幌，將改由A350-900機型執飛，提升整體載運能量與旅客飛行體驗；台北-峴港及台北-神戶亦分別於5月及6月旺季期間規劃加班機，以滿足旅運需求。此外，鑑於中東地區局勢未歇，星宇航空將持續關注市場變化，審慎調整航班運能與班表配置，以維持營運彈性與效率。

航班 航線 中東

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