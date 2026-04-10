平和環保營收／3月4,969萬元 月增45.7%、年減14.7% 為近半年新高

平和環保-創（6771）10日公告3月合併營收4,969萬元，月增45.76%，年減14.72%，寫下近6個月來新高。累計第1季合併營收1.31億元，年減19.73％。

平和環保表示，雖美國關稅政策仍具變數，但隨全球貿易版圖重塑，台灣出口貿易持續成長，帶動下游客戶產能稼動率提高，廢水代處理量已逐步回升。

平和環保指出，去年受關稅變化影響客戶外銷時程，呈現上半年成長、下半年量縮的異常趨勢，在去年首季基期較高影響下，今年第1季營收表現不如去年同期。

不過，近期金屬表面處理、化工等傳統產業外銷市場回溫，帶動汙水代處理需求增加，單月營收已自底部回升，後續正面看待下游客戶產能稼動穩定提升。

談及未來布局，平和環保強調，除了持續拓展多元下游產業客戶，以規避單一產業風險並擴大營運規模外，也積極評估回收再利用項目以搶進循環經濟商機。目前公司已跨出廢水處理領域，轉投資半導體廢硫酸再製綠建材原料項目，預計將於今年下半年啟動運作，期許為公司創造新的成長動能。